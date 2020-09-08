國民黨證實王金平將赴海峽論壇　盼扭轉兩岸「戰爭惡意螺旋」

第12屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行。國民黨在9月8日證實，國民黨主席江啟臣決定派代表團出席，並請台前立法院長王金平擔任代表團的團長，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。

國民黨主席江啟臣在9月6日舉辦的國民黨全代會，帶領全體與會來賓使用數位黨部APP。國民黨當地時間9月8日證實，江啟臣已促請台前立法院長王金平帶團參加第12屆「海峽論壇」，預計於9月21日晚間返台。 （陳卓邦／多維新聞）

國民黨表示，王金平從政經歷豐富，擔任台立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席，了解台灣民情及大陸情勢，值此兩岸情勢緊張之際，以王金平的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。

國民黨指出，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係日益惡化，過去半年來，更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸亦不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地，再加上共軍和美軍在台灣周邊的頻繁活動，日前蔡英文已公開稱擔憂兩岸擦槍走火。

國民黨強調，日趨緊張的兩岸關係帶來兩個巨大風險，一是ECFA中斷對台灣產業的風險，二是兩岸敵對造成在大陸的台灣人民所面臨的各項挑戰。

去年6月16日，第11屆海峽論壇大會在廈門國際會議中心舉行。（資料圖片）

國民黨稱，為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，為台灣人民提供更好的選擇。國民黨更說明，始自於2009年的海峽論壇，在兩岸交流具有指標意義，是促進兩岸人民相互了解的重要場合。國民黨表示，今（2020）年各項兩岸交流陸續停辦，海峽論壇更形重要；既然兩岸官方管道中斷，國民黨更需扛起重擔，在海峽論壇為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，希望透過溝通對話能化解歧見。

國民黨代表團除了參加第12屆海峽論壇大會外，也將參訪廈門地區的台商投資企業，並規劃與台師和台生舉辦座談，預計於9月21日晚間返台。

對於海峽論壇，台灣陸委會發言人邱垂正早前曾表示，台灣禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，也不希望台方人士參與視像會議。他稱，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。關於王金平若率團參加海峽論壇是否有違反法例，邱垂正指出，要看實際參與行為做判斷。他強調，對於海峽論壇相關規範，是延續政府政策立場，持續推動進行兩岸人民正常交流往來，是政府既定政策，支持合於規範、秉持對等尊嚴，以及不預設任何前提的兩岸交流。