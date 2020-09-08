瘦肉精美豬將低價入台　前陸委會副主委：缺乏配套的「政治決定」

台灣總統蔡英文此前宣布，2021年元旦起將開放進口含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，受到外界批評。對此，前陸委會副主委、政治大學經濟系教授林祖嘉表示，為了台美貿易協定，蔡英文下「政治決定」可以理解，但缺乏事前溝通與配套，台灣養豬產業產業可能受到巨大衝擊。

林祖嘉以韓國進口美牛為例，質疑農委會稱開放美豬對台灣豬農影響不大。（楊家鑫攝）

林祖嘉說，民進黨政府此次開放含萊克多巴胺美豬進口，其決策主要考慮就是「政治決定」，所以在蔡英文宣布開放後，農委會、衛福部與其他部會才開始手忙腳亂地進行後續決策。他認為，有許多政策是為了某些特定的目的，由總統做出政治性的決定，這並沒有問題。主要的問題是，在做出決定後和宣布前，相關部會是否有做過充分的研析。

他指出，更嚴重的問題是，開放萊克多巴胺美豬對台灣養豬業者的衝擊，雖然農委會說台人愛吃温體豬，進口豬肉僅佔1成，其中美豬佔比更少，開放對豬農影響不大，但在美豬成本較低的情況下，大量進口台灣可能是很難避免的，尤其在水餃、香腸與滷肉飯等食品，用到冷凍豬肉的可能性非常高。

林祖嘉表示，以韓國開放萊克多巴胺美牛為例，開放前美牛隻佔韓國進口的19%，開放幾年之後就增加到53%，佔到韓國牛肉消費總量的3成，未來美豬在台灣的市佔率又會是多少？

台灣食藥署明確表示，含有美豬的製品，成分說明不會註明是否有瘦肉精。施威全感歎，「台灣人命運乖舛，別人不吃的，我們得吞下肚」。（楊家鑫攝）

曾任陸委會主委辦公室主任的施威全則痛批，民進黨官員辯解美豬市佔率低，台灣人想吃還不一定吃得到。然而以台灣養雞產業為例，開放後台產雞市佔率暴跌30%，根本是刻意忽略對台不利的衝擊因素。

施威全說，2006年，陳水扁政府的農委會主委蘇嘉全也曾說，台產雞肉質味美、新鮮，與冷凍進口雞肉有明顯區隔，台灣人更愛吃。然而台產雞肉市佔率依舊不敵進口，從2008年的73%下滑到2020年的40%，主因就是進口價格更低。

他表示，「今日雞農，明日豬農」，台豬每公斤成本約100元新台幣（約合26港元），不含瘦肉精的美國豬成本不超過78元新台幣（約合21港元），更別說成本更便宜的瘦肉精美豬，農委會的保證敵不上美國豬的低價侵台。民進黨支持者辯解「台灣人可以選擇不吃」，但依照《食品安全衛生管理法》以及進口貨品標示相關規定，水餃或肉乾等食品若含有美豬，只需加註美國兩字，不會註明是否有瘦肉精，消費者根本無從知曉。

施威全強調，農委會以今日豬市預測瘦肉精美豬開放後的市場情況，就像用今天的空氣品質，預言下周空氣品質將持續良好。政經推演，預測產業趨勢，所有關聯變量都要放入考慮，才能推出結論，不應刻意忽略對台灣不利的衝擊因素。