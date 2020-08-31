阿扎爾被揭曾任瘦肉精藥廠總裁　台外交部駁：訪台未談美豬牛議題

台灣總統蔡英文近日宣布，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，開放美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發輿論震動。國民黨副秘書長謝龍介昨日（30日）表示，本月初來台訪問的美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）是生產瘦肉精的老闆，來台重點是把美豬賣給台灣人。 對此，台灣外交部發言人今日（31日）強調，阿扎爾訪台主要目的是推動台美防疫合作，與美豬、美牛議題無關。

阿扎爾8月12日下午結束訪台之行，搭乘美國專機返美，上機前揮手致意。（台灣外交部提供）

阿扎爾本月9日至12日率團訪問台灣，是1979年台美斷交以來訪台層級最高，亦是6年來首位訪台的美國內閣官員。不過，國民黨副秘書長謝龍介昨日在台南表示，阿扎爾是藥廠老闆，專門賣萊克多巴胺，之前來台就是為了賣美豬，但美國在台協會（AIT）還說要保護台灣，根本是轉移焦點。

國民黨台北市議員游淑慧昨天也在Facebook稱，「萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是『禮來藥廠』的子公司」，「阿札2012至2017年擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠遊說團體董事會成員，真是巧合得讓人不寒而慄」。

▼ 圖輯｜阿扎爾參訪台灣的口罩工廠（按圖放大）

游淑慧表示，早在八月中旬時美國《外交家》（The Diplomat）雜誌以「Possible Trade Agreement After Azar Visit」（阿扎爾訪問後可能達成的貿易協議）為標題撰文，文章內容已預言美豬開放，諷刺的是，該雜誌內文還特別備註「萊克多巴胺是遭到160多個國家禁用。」

游淑慧提到，在阿扎爾部長12日下午離台後，蔡英文隨即在當天晚間，以視像會議向美國智庫發表演說。演說中蔡英文提到「過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進，我方有決心依既定的科學標準共同克服，同時確保消費者安全」。雖然當時蔡英文沒有明說要克服甚麼，但當時《外交家》及「Focus Taiwan」就預言「蔡英文口中要克服的就是美豬開放議題」。

對此，外交部發言人歐江安指出，傳媒報道阿扎爾曾在生產瘦肉精萊克多巴胺的禮來藥廠任職，並影射他訪台是為了向台灣政府遊說鬆綁美豬美牛進口規定，相關報道「完全與事實不符」。她續指，阿扎爾訪台主要目的為推動台美防疫合作，與美豬、美牛議題無關，對於特定人士未經查證即散播不實謠言，外交部表示遺憾。

（綜合報道）