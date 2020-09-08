王金平將率團赴廈門參加海峽論壇　蘇貞昌：任何人都須遵守法令

第12屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，雖然台灣陸委會日前表示，建議台人不要出席海峽論壇，但國民黨今日（8日）證實，黨主席江啟臣決定派代表團出席，並請台灣前立法院長王金平擔任代表團的團長，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。 對於王金平等人出席海峽論壇一事，行政院長蘇貞昌上午參訪台灣科技新創基地前受訪表示，基於台灣有相關法令與政策，希望任何人與政黨組織都必須遵守法令。

前立法院長王金平將率130多人赴廈門出席海峽論壇。（中央社）

據稍早前報道，國民黨今天表示，王金平從政經歷豐富，擔任台立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席，了解台灣民情及大陸情勢，值此兩岸情勢緊張之際，以王金平的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。

「爬樓梯」論被指暗諷陳時中

另一方面，近日台灣政壇又圍繞2022年台北市長潛在候選人展開討論，然而，蘇貞昌日前以一句「政治人物未來規劃要像爬樓梯，一步一步，不然會摔倒」，被視為是有意針對民進黨潛在的台北市長參選人——台灣衛福部長陳時中。對此，蘇貞昌表示，這句話不是他的發明，這是自己父母從小教導，這道理應該適用於每一個人做每一件事上，他不是針對任何人，而是把父母教他的道理與眾人分享。

至於被問到陳時中是否為好的台北市長候選人，蘇貞昌則說，陳時中跟他關係很好，另一位被點名的前文化部長鄭麗君也與他關係很好，兩人都極力協助他行政院長任內的工作，對於兩人的未來規劃，自己都將樂於幫忙。