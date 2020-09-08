美前國安顧問：「一中政策」與「一中原則」完全不同

台灣外交部與國防智庫國防安全研究院於9月8日至9日舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，美國前白宮國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）通過視訊於會中表示，根據日前美國政府解密1982年的對台6項保證，美國國務院早已清楚界定華府的「一中政策」與北京的「一中原則」完全不相同，勸中共不要混為一談。

麥克馬斯特說，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月訪台，加上美國之前通過《台灣旅行法》和《台北法案》，美台之間有很大變化，他也很高興看到「六項保證」的解密和美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前說出中國大陸的「一中原則」和美國政策不同，並重申繼續軍售台灣，以對抗中國共產黨的威脅和侵略。

麥克馬斯特表示，在後疫情時代，印太區域發生衝突的可能性將增加，中國將加強內部控制，壓制人權自由、輸出專制模式和破壞基於國際秩序的規則，所以為了維持和平，美國和理念相近國家必須讓中國了解，他們不可能利用軍事力量達成目標。他稱，台灣總是受到特別關注，共軍晚上在台海進行軍事演習，轟炸機和戰鬥機具有威脅性地跨越中線，兩個月前中國更無數次拒絕國際對協定和法治的呼籲，堅決實施「港版國安法」，終結一國兩制。

美國前白宮國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）通過視訊於會中表示，根據日前美國政府解密1982年的對台6項保證，美國國務院早已清楚界定華府的「一中政策」與北京的「一中原則」完全不相同，勸中共不要混為一談。 （陳卓邦／多維新聞）

麥克馬斯特認為可以藉由「三種強化」來強化台灣的角色，一是要強化台灣在美國學術研究領域的合作；二是要強化台灣在公衛、氣候、環境等國際論壇的聲量，這樣能共同促進印太區域的利益；三是要強化台灣媒體在美國的力量，來平衡中國資本在美國媒體界的滲透。

麥克馬斯特認為，應該在國際場域和重要國際議題上「放大台灣的聲音」，包括在公衛、能源、氣候、環境、糧食和水資源安全等相互關聯的議題，「台灣都能成為領導者」，以共同促進印太區域的利益。

麥克馬斯特強調，也應該在美國媒體與好萊塢中放大台灣的聲音，現在就是時候推廣台灣媒體平台，特別是以英文為主的媒體，這是非常急切的情勢，對於香港這樣過去以英文為主要消息來源的地區，都已經無可避免的在媒體露出上被削弱，因此台灣的媒體需要吿訴美國及其他國際觀眾有關台海歷史及南海在地緣政治焦點的議題。