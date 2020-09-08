鬆綁美豬牛換台美洽談BTA　國民黨質疑根本就是「霸凌條約」

台灣朝野繼續針對瘦肉精美豬、美牛輸台議題進行攻防。國民黨立法院黨團8日召開記者會指出，民進黨違背先前承諾決定進口含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，更對台灣內部「大內宣」稱此決定是為了戰略佈局，但國民黨認為，假使美國與台灣洽簽雙邊貿易協定（BTA），那也不是基於雙邊經濟互惠，而是為了美國解決、平衡對外貿易逆差的產物，未來在談判桌上，台灣將面臨「毫無談判、討價還價」的餘地。

除了質疑台美洽簽BTA對台經濟的性能之外，國民黨立法院黨團更要求未來民進黨政府應依《條約締結法》等規定，向台人與台灣立法院報吿洽籤的條約內容，不能再逃避人民與台灣立法院的監督。

蔡英文政府拍板明年起鬆綁瘦肉精美豬進口，引發產業及消費者疑慮。（中央社）

蔡英文在8月28日下午正式宣布將鬆綁美國豬肉、牛肉輸台，包括開放含萊克多巴胺（瘦肉精之一）的美國豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉；之後台灣衛福部也於9月5日公布美豬的萊克多巴胺安全容許量。

國民黨立法院黨團首席書記長鄭麗文控，民進黨全憑蔡英文的個人意志，就宣布將於2021年開放含有萊克多巴胺的美豬進口，規避所有行政進程，包含評估報吿、台灣立法院審查等，但更「可怕」是，接續與美國洽談簽訂的BTA才是「台灣農民最大的夢靨」。

鄭麗文指出，近年來特朗普（Donald Trump）政府不斷催促台灣解決對美貿易逆差問題，還恐嚇將台灣列入「匯率操控國家」，民進黨政府不思考如何保護台人健康與對養豬產業的衝擊，還在BTA談判前「未談先跪」，對美豬進口議題開綠燈。

蔡英文政府拍板放寬美豬進口引發爭議。台灣農民組合協會等多個民間團體8日在立法院舉行記者會，從民主程序、健康疑慮、產業衝擊和經貿談判四點上，反對開放含萊克多巴胺美豬。（中央社）

鄭麗文更覺得，假使台灣要與美國簽訂BTA，必須要得到當年南韓與美國簽署FTA的條件，「台灣產業需要台美FTA，不需要台美BTA，蔡英文你聽到了嗎？」

國民黨立委葉毓蘭則說，台美可能簽訂的BTA，根本就是「霸凌條約」（Bully Taiwan Agreement），民進黨政府面對極度商業考量的特朗普政府，究竟還要在談判桌上付出多少代價？她更反問，2014年「太陽花學運」時要求當時馬政府要「事前審查」、「公開透明」，如今民進黨政府做到了嗎？