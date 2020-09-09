王金平將赴陸參加海峽論壇　台學者：蔡英文可透過王傳遞訊息

國民黨日前宣布將由前立法院長王金平帶團赴大陸參加9月20日舉行的海峽論壇。由於王金平被視為國民黨「本土派」重量級人物，又與蔡英文關係不錯，此行被視為兩岸關係「破冰」的機會之窗。 對此，亞太和平基金會首席顧問趙春山認為，紅藍綠（共產黨、國民黨、民進黨）三方都沒有互信，王金平若想扮演未來兩岸溝通的角色，必須取得三方對他的互信。蔡英文若願意透過王去傳達訊息，對兩岸是正向發展；而北京願意接受王金平出席，已是兩岸不錯的開局。

國民黨日前正式宣布由前立法院長、前國民黨副主席王金平率團前往參加9月20日在廈門舉辦的第十二屆海峽論壇。王金平目前沒有黨職公職，做為國民黨本土派代表，與蔡英文等綠營人士關係也不錯，擅長在藍綠之間「喬」（協商、調解）事情，又被稱為「喬王」。

趙春山認為，王金平若想擔任兩岸溝通角色，就必須與藍綠紅三方取得互信，否則就只會是一個政治新聞。（陳宗逸／多維新聞）

相較於國共論壇，海峽論壇較少官方互動色彩，國民黨主席江啟臣派出王金平有展現國民黨促進兩岸和平的作用，然而外界更關注與王金平關係不錯的蔡英文，是否藉此傳話給北京當局，試圖在美國大選升温台海局勢之際，有緩和空間。

對此，亞太和平基金會首席顧問趙春山指出，中美關係緊繃下能去中國大陸交流是好事，現在兩岸有很多誤解，需要一個人去傳遞訊息。目前兩岸處於複雜狀況，北京跟國民黨沒有互信，民進黨與國民黨沒有互信，北京跟民進黨也沒有互信，如果王金平想借這次論壇扮演未來兩岸溝通角色，必須與三方取得互信，否則就只是一個政治新聞。

趙春山表示，王金平被認為與綠營、李登輝關係很好，又當過台立法院長、國民黨副主席，有多重代表性。王此行能夠去大陸，在兩岸目前無法來往的狀況下，可以對兩岸關係起一定和緩作用。

他說，某種程度來說，這四年來兩岸幾乎沒有接觸，這次海峽論壇可以去是有意義。「如果是一般民主國家的常態，蔡英文是可以透過王金平傳達一些訊息，但台灣政治狀況，他不願意去預測」。

卸任立法院長，競選總統夢碎後，一度消失在台前的王金平近期密集曝光，此前曾被爆料接任海基會董事長，雖自稱「空穴來風」，卻沒有把話說死，如今帶團參加海峽論壇，涉足兩岸關係的意圖明顯，外界都關注其能否「喬」出兩岸和平。 （陳卓邦／多維新聞）

趙春山表示，樂見蔡透過王去傳達訊息，兩人關係不錯，如果王可以幫忙傳遞訊息，那是兩岸正向發展。

另一方面，趙春山認為，雖然目前看起來兩岸融冰還早，但可以看出大陸至少願意接受國民黨內立場較不同的人參加，不像以前喜歡跟特定人來往，這是一個象徵，政策上可能有點改變，而王金平若傳達蔡英文訊息的話，那就有突破。

他表示，大陸願意經由王金平這樣國民黨本土派人物跟台灣執政當局嘗試接觸，對王金平來說是找到舞台，王金平希望可以在台灣政壇上有發揮的空間。

趙春山還提到，現在兩岸有很多誤解，兩岸最近都沒有好事情，蔡英文覺得自己在就職演說的八字箴言已經釋出善意，台灣又覺得被打壓，這樣的狀況下，兩岸之間需要一個人傳遞訊息，大陸可以接受王金平代表國民黨參與海峽論壇，已經是不錯的開始。