將率團赴陸參加海峽論壇　王金平：盼此行可緩和兩岸民心

國民黨在9月8日早上證實，台前立法院長王金平受國民黨主席江啟臣之邀，擔任國民黨代表團團長，參加9月20日在福建省廈門市舉行的第12屆「海峽論壇」。國台辦發言人馬曉光9月8日稍早受訪也證實，「熱忱歡迎廣大台灣同胞以不同方式參與海峽論壇」，出席的人包括王金平、李乾龍及新黨、親民黨等。 王金平今天表示，現在兩岸民心對立很嚴重，他希望借這次之行緩和雙方民心，希望大家能夠放鬆一點，彼此尊重愛護，讓兩岸能夠持續和平。

王金平9月8日受訪表示，海峽論壇屬民間交流性質，由於今（2020）年疫情的關係，其他各個論壇都沒有舉行，所以這次的海峽論壇成了一個很重要的機會，能夠讓兩岸之間有一個互相交流的場合。他稱，也因為中美緊張，讓台灣被捲入，蔡英文說不希望擦槍走火，但兩岸官方並沒有往來，所以國民黨基於這樣的基本責任，當然更需要主動來扮演重要的角色。

台陸委會早前表示，「不樂見」台人赴海峽論壇。對此，王金平表示，陸委會的說法是宣示性的，是依據法律規定的提醒，「他沒有不要我去的意思，從來都沒有」，而自己此行一切也都會遵守相關法規。

有媒體問王金平，此次訪陸是否有預計跟哪位對岸高層見面、蔡英文是否有派人溝通？王金平則說，「沒有，客隨主便」。他針對蔡英文是否有派人溝通，答稱「自己今天才下決定」，「如果行前、行後要見我，我一定遵從她（蔡英文）的意思。」有媒體問，王金平有無可能幫江啟臣向北京方面傳達什麼樣的訊息？王稱，還沒有討論。他又表示自己已準備講稿，屆時會將完整演說向台灣人民報吿。

是什麼原因促成王金平點頭答應帶團赴陸？對此 ，王金平說，江啟臣兩週前曾透過電話、當面表達希望自己率團前往海峽論壇，那他之所以會同意，是因兩岸已經緊張了一段時間，並且沒有得到轉圜，大家都很憂心，尤其是兩岸民心對對方越來越不滿意，民心對立很嚴重，所以希望借這次之行緩和雙方民心，希望大家能夠放鬆一點，彼此尊重愛護，讓兩岸能夠持續和平。

媒體追問，現在台灣的反中情緒高漲，是否會擔心赴陸太敏感而被貼標籤？王金平淡定回覆，「走該走的路，做該做的事」，只要是對兩岸緊張氛圍能夠稍微止息、緩和，讓兩岸的和平出現一些好的契機，外界的看法他都尊重，一切都是為兩岸和平著想努力。