台公司以陸製非醫用口罩混充醫用　蔡英文稱將查辦到底

台灣口罩廠加利科技公司8月進口337萬片中國大陸制非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入台灣防疫口罩配給通路。事件經台灣媒體曝光，引起台灣社會關注。 對此，台灣總統蔡英文9月3日晚間在Facebook表示，該廠商「魚目混珠，嚴重影響了台灣各家防疫口罩生產廠辛苦累積的信譽」，令人不能接受。蔡英文說，「中國製」口罩冒充台灣制，台灣政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口。

台灣新北市有藥師發現配送來要提供給台灣民眾以實名制購買的醫用口罩，有口罩包裝內附簡體字的合格證，且表明為非醫用口罩。（新北市藥師公會供圖）

蔡英文表示，9月3日有藥師通報，發現有業者把「中國製」的非醫用口罩，冒充成台灣製造（Made in Taiwan）的醫療口罩銷售，魚目混珠，嚴重影響了台灣「口罩國家隊」辛苦累積的信譽，「這是令人不能接受的行為」。

蔡英文指出，目前台灣衛福部已經查獲冒充的口罩，停止該廠商的生產和出貨作業，並擴大追查有無其他違規業者，對於違規廠商的行為，一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰，檢調單位也在介入偵辦。

蔡英文還呼籲民眾買到違規口罩，可到藥局或地方衛生所換貨。她並強調違法行為絕不允許，一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響台灣「口罩國家隊」的奉獻和付出。

所謂「口罩國家隊」，是指在疫情爆發初期，台灣政府組織安排一批相關團體、企業生產口罩並以「合理價格」出售，組成了「口罩國家隊」，加利亦是其中一員。

加利：因台灣政府壓榨才出此下策

另一方面，加利負責人林明進則表示，大陸口罩是工業級品質，比「口罩國家隊」好，批評台灣政府壓榨，讓員工根本無法休息，才出此下策，並說「以國家隊為恥」，呼籲有關當局將加利趕出「國家隊」。

此外，林明進還表示，為了要承擔政府要求的量能，不只是自己有進口大陸口罩的狀況，還有其他業者也這麼做，但不能透露是那些業者。

（綜合報導）