蔡英文出席安全對話論壇　籲「志同道合國家」聯手「阻止侵略」

台灣總統蔡英文在9月8日出席由台灣外交部與台灣國防智庫國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。 蔡英文在致詞時表示，「台灣站在捍衛民主免受專制侵略的最前線，台灣對民主及其價值觀的承諾是堅定不移的。」

蔡英文表示，今年新冠肺炎大流行，而台灣打擊新冠肺炎的努力是一個很好的故事，台灣在確保安全的同時又保持了民主原則和自由。她表示，儘管肺炎大流行，台灣民主治理仍然有效，這是通過公民個人、工商界、民間社會和政府的共同努力而實現的。

蔡英文表示，「台灣可以幫忙」是台灣支持國際社會的座右銘，這是因為台灣真正相信「幫助自己使我們能夠幫助他人」。她稱，印太地區面臨嚴峻的安全挑戰，台灣站在捍衛民主免受專制侵略的最前線，台灣對民主及其價值觀的承諾是堅定不移的。

蔡英文隨後提到，「身為台灣總統」（As the president of Taiwan），她致力於進一步加快台灣不對稱能力的發展，以加強台灣的國防。她也提及對美軍購多項實質幫助台灣國防的軍備，如F-16V等，正積極發展台灣的國防產業。蔡英文稱，沒有一個國家能夠單獨實現維護區域和平、繁榮與安全的目標，他們需要深遠的合作，這是台灣需要他人幫助的地方，「這是我們可以互相幫助的地方」。

蔡英文稱，南中國海的快速軍事化、台海和東海不斷受到騷擾等，對周遭國家的強制性外交，都在破壞印太地區的穩定，香港的經歷也向台灣表明，如果台灣不為保護自由而付出的努力，自由很容易喪失。

蔡英文強調，現在是時候讓志同道合的國家和印太地區及其他地區的民主朋友們討論一個架構，以期進行持續而協調的努力，以維持阻止單方面侵略行動的戰略秩序，「我們需要一個戰略秩序，通過對話而不是戰爭威脅，鼓勵合作，透明和解決問題；我們需要一種避免戰爭的戰略，但要清楚地表達我們保護民主國家的決心。」

蔡英文總結，安全與經濟發展不可分離，志趣相投的國家之間缺乏經濟整合只會驅使「我們」（指民主國家）與那些不認同「我們」價值觀和信念的國家尋求短期解決方案，「分裂則亡」；有一天，當前的大流行病將消退，但她相信，通過台灣建立一個自由、開放和繁榮的地區而進行的努力所產生的團結將繼續成為未來的力量。