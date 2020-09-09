台總統府：蔡英文早知道王金平訪陸行　但未給予任何指示

台灣前立法院長王金平即將代表國民黨赴陸參加「海峽論壇」，預計9月16日啟程，9月21日返台。對此，台灣總統府於9月9日證實蔡英文事先知情，不過對於此事蔡英文並沒有表達任何評論或指示。

台灣總統府指，蔡英文8月曾會見王金平，就政經局勢傾聽王的意見，在會晤過程中，王金平曾提及自己可能應邀出席海峽論壇，不過蔡英文對此沒有表達任何評論或指示。

針對王金平表示行前、行後願見蔡英文一事，台灣總統府強調自身立場，稱國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇是國民黨及王金平的自主決定，並無向蔡英文請見或報吿的需要，而國民黨做為一個政黨，應向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

王金平8日表示，希望藉參加海峽論壇的機會緩和兩岸，彼此互相尊重、愛護及理解對方，能夠讓兩岸的和平態勢持續。（中央社）

台總統府強調，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

台總統府稱，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由台灣政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保台灣民眾的福祉。

早前，台灣學者趙春山曾表示，王金平若想扮演未來兩岸溝通的角色，必須取得三方對他的互信，蔡英文若願意透過王金平去傳達訊息，對兩岸是正向發展；而北京願意接受王金平出席，已是兩岸不錯的開局。