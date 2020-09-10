否認託王金平帶話赴陸　台陸委會：不排除會後向其了解狀況

在台海局勢緊張之際，前台立法院長王金平將率團出席9月20日在廈門舉行的海峽論壇。有消息稱，陸委會私下託王帶話到海峽論壇給大陸方面。 對此，台陸委會發言人邱垂正10日表示，帶話一說「不是事實」，陸委會主委陳明通確實有致電王金平，但只是說明規範並非針對其本人，事後也沒有進一步聯繫。但邱垂正也說，基於主管機關權責，不排除事後向王金平了解狀況。

關於目前是否有管制人員申請赴陸參加海峽論壇，邱垂正表示，目前只有收到前金門縣副縣長吳成典申請案。（楊家鑫／多維新聞）

9月10日，台陸委會舉行例行記者會。針對王金平將赴陸參加海峽論壇，並稱願意返台後跟府方報備，邱垂正指出，台政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不設政治前提的兩岸交流的立場一貫堅定，對中共舉辦海峽論壇的相關規範，都是延續過去政策，行之有年。

他表示，對於不在禁止範圍內的個人與團體，陸委會是基於主管機關權責「提醒」相關交流注意事項。再次呼籲從事兩岸交流人士，應了解當前兩岸關係複雜敏感，「適時反應台灣的主流民意」，並留意社會觀感。

王金平早前曾表示，願意在事前或事後與府方報吿，然而台總統府回應「無須事後來報吿」。 （屈彥辰／多維新聞）

邱垂正表示，根據《兩岸條例》，政務人員、直轄市長、涉密人員、縣市首長等身分人員必須獲得政府許可才能赴陸。王金平並不是需要跟政府申請赴陸許可的人員，王金平此行交流內容以及相關主張，宜由國民黨向台灣人民說明。但「基於主管機關權責，不排除事後向王金平了解狀況」。

至於媒體爆料陸委會有私下會見王金平，希望其帶話到海峽論壇，邱垂正表示，陸委會託王金平帶話，這不是事實。9月3日陸委會表達對海峽論壇的政策立場後，主委陳明通確實有致電給王金平，說明相關規範並非針對他，請王金平不要誤會，事後就沒有進一步聯繫。