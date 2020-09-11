大陸軍機連續兩日繞台　台專家：或是在實施突破巴士海峽作戰演習

繼9日上午派出多架次SU-30、殲-10戰機繞台飛行後，解放軍10日再次派出SU-30、運-8等飛機飛入台西南空域。 台灣外交部、國防部9月10日晚間接連召開記者會，除了首次較完整公布解放軍軍機動態外，也首次採取國際管道發聲。 有台灣專家表示，從解放軍軍機飛行的大致方向看，不排除是在實施海空兵力聯合突破巴士海峽的作戰演習。

台灣國防部9月10日晚間20時臨時召開記者會，指解放軍9日、10日連兩天在台灣西南方海空域演訓的機艦相關動態，稱這是「嚴重挑釁」，又稱北京當局不要低估台灣人民的意志，以及台軍守護家園的決心。接着台灣外交部也召開記者會，分別用中英文發表聲明，譴責中國大陸軍事行為對區域安全穩定造成嚴重威脅，並強調已將「中方的威脅資訊通報重要友台國家」。

有台灣國安幕僚透露，台國防部、外交部接連召開記者會，重點是要讓國際再確認整體區域情勢，「尤其是中國在各地正被認為是製造麻煩者之際」，先由台國防部公布資訊，再由台外交部將訊息傳送至世界。該人士並稱，這是台國防部第一次較完整的公布共機動態，台外交部也第一次採取向國際管道發聲做法，形同讓中國大陸的軍事行動在區域間「被透明化」，將相關安全訊息公開給區域及國際各方分享。

台灣「國防安全研究院國防戰略暨產業研究所」所長蘇紫雲認為，解放軍軍機近期擾台動機，其一是北京當局在中印邊境議題陷入膠著、兩難，進而要對內部輿論做出轉移焦點的行動；二是這次共軍軍機「多機種、多架次」，有殲-10、蘇-30、運-8反潛機及軍艦，主要是對海和水下的作戰，在軍事上有掩護水下潛艦活動，或其他國家潛艦在此區域活動，共軍在進行偵測的味道。

台灣「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲則說，從解放軍軍機飛行的大致方向看，不排除是在實施海空兵力聯合突破巴士海峽的作戰演習，尤其解放軍這次同時動員東部戰區與南部戰區的跨戰區、跨軍兵種聯合作戰演習，軍機從不同高度進入台灣空防區，證明這次演習非單純的「遠海長航訓練」，而是作戰演習。

揭仲判斷，雖然台灣國防部這次只提到解放軍空中及水面兵力，但根據經驗，解放軍潛艦部隊與至少福建與廣東兩省沿岸的防空飛彈、電子對抗、雷達等部隊，以及各海防旅與勤務支援部隊等，也會一同參加演習。