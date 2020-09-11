海峽論壇｜王金平赴陸求和？　陸涉台部門：央視言論非官方立場

第十二屆「海峽論壇」將於9月19日在廈門舉行，台灣前立法院長王金平將代表國民黨率團參加。不過，中央廣播電視總台旗下節目「央視頻」日前播出的一段短片中，稱「這人（王金平）要來大陸求和」，引發台灣輿論的譁然。 對此，大陸涉台部門權威人士出面「滅火」，強調央視節目主持人李紅的相關言論並不代表大陸官方的立場。

「央視頻」稍早前有一則微博短片帖文，央視節目海峽兩岸主持人李紅對當前兩岸問題進行評論，該帖文附上「台海兵凶戰危，這人（王金平）要來大陸求和」的標題。

此影片引起台灣方面廣泛關注。民進黨9月11日發出聲明指大陸「明顯想要藉由給國民黨穿小鞋，來貶低台灣的主權地位」。國民黨方面則表示，追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝以退讓換取和平，並要求國台辦對媒體能夠有所約束，不要再出現這樣的言論。

《中評社》就此採訪了「大陸涉台權威人士」。這位人士表示，李紅的相關言論並不代表大陸官方的立場。

該權威人士引述國台辦發言人馬曉光說，第十二屆海峽論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，大陸方面熱忱歡迎廣大台灣同胞以不同方式參與海峽論壇相關活動。

該權威人士說，在當前兩岸關係形勢下，王金平此行有助於擴大和深化兩岸民間交流，對兩岸經濟社會融合發展將產生廣泛積極影響，當然也有助於維護台海和平。