海峽論壇｜央視稱王金平「赴陸求和」　民進黨諷國民黨卑躬屈膝

第十二屆「海峽論壇」將於9月19日在廈門舉行，台灣前立法院長王金平將代表國民黨率團參加，但大陸官媒在評論時，下標「台海兵兇戰危，這人要來大陸求和」，挑弄台灣內部本已敏感的兩岸情緒，引起輿論譁然。民進黨9月11日發出聲明指出，「中國官媒明顯想要藉由給國民黨穿小鞋，來貶低台灣的主權地位，但國民黨的解釋是捨棄自我尊嚴，「對中國卑躬屈膝的軟Q程度，令人無法苟同」。

民進黨所指的，是國民黨9月10日晚間針對此事的第一時間回應，國民黨當時說，可能是對岸官媒小編「中文造詣不佳」，將國民黨透過兩岸平等對話「追求和平」的希望，誤稱為「求和」；9月11日國民黨對此事已有更進一步的表態，強調國民黨第一時間已跟國台辦表達抗議，譴責相關言論，兩岸交流必須平等互惠，且顧及到「台灣尊嚴」，這樣的言論完全無助兩岸的交流跟互動，相關影片也已被下架。

民進黨發言人顏若芳11日發出新聞稿指出，國際社會應共同正視中國政府破壞區域安全穩定，公然入侵其他國家的防空識別區，做出挑釁行徑，已嚴重對區域、國際社會造成威脅的問題，「正吿北京當局，勿再當麻煩製造者，應自我剋制近來的言語及軍事挑釁行為」。

民進黨發言人顏若芳指出，「中國官媒明顯想要藉由給國民黨穿小鞋，來貶低台灣的主權地位，但國民黨的解釋是捨棄自我尊嚴，「對中國卑躬屈膝的軟Q程度，令人無法苟同」。（陳卓邦／多維新聞）

顏若芳表示，中國官媒將國民黨出席「海峽論壇」一事，定調為「台灣向中國求和」，明顯就是想要藉由給國民黨穿小鞋，來貶低台灣的主權地位，但對於羞辱的言論，國民黨只以中國官媒「中文造詣不佳」作為解釋，這樣捨棄自我尊嚴，對中國卑躬屈膝的軟Q程度，令人無法苟同。

顏若芳說，就在世界民主國家認清中國政府的戰狼性格，國民黨也該認清中國一邊以軍事恫嚇台灣人民，一邊用言語矮化我國國家主權，如此不友善、充滿敵意的態度，「國民黨還要不顧尊嚴、背離台灣社會民意，仍執意以卑躬屈膝的姿態，組團到中國參加海峽論壇嗎」？