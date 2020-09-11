央視節目指王金平「赴陸求和」　國民黨抗議　籲國台辦約束媒體

第12屆海峽論壇將於9月19日在廈門舉辦，國民黨主席江啟臣日前決定派團出席，並促請台前立法院長王金平擔任團長，再由國民黨秘書長李乾龍督陣。 中央廣播電視總台旗下節目「央視頻」在報道王金平準備率團出席海峽論壇一事時，稱「這人（王金平）要來大陸求和」，引發台灣輿論的譁然。 對此，國民黨表示，追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝以退讓換取和平，又表示國民黨第一時間已向海峽論壇的主辦單位國台辦表達抗議。

央視頻是中央廣播電視總台旗下的央視頻融媒體發展有限公司開發的短影音應用程式，於2019年11月20日正式上線，是中國首個國家級5G新媒體平台，其在微博設有賬號。

國民黨9月10日晚間回應「求和說」，指「央視頻」報道完全與事實不符，可能是對岸官媒小編「中文造詣不佳」，將國民黨透過兩岸平等對話「追求和平」的希望，誤稱為「求和」，這對兩岸交流毫無助益。

國民黨強調，追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平、以厚植國防力量保障和平。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨第一時間已跟海峽論壇的主辦單位國台辦表達抗議，國民黨譴責這樣的言論，因為兩岸交流國民黨主張是平等互惠的交流，顧及到台灣尊嚴，這樣的言論完全無助兩岸的交流跟互動，相關影片也已被下架，國民黨要再次重申，這次國民黨派出代表團是基於民間交流，兩岸應該持續要有溝通，兩岸的確非常緊張，官方沒辦法跟大陸交流的情況底下，國民黨願意扮演民間團體的角色出席這次的海峽論壇，也希望跟大陸有些務實理性的溝通，國民黨必須清楚表達立場。

「望國台辦對陸方媒體能夠有所約束」

王育敏強調，國民黨的立場非常清楚交流必須對等，維持台灣尊嚴，所以類似央視出現的「求和說」有矮化台灣的疑慮，呼籲大陸必須正視這樣的狀況，國民黨已經提出基本原則，就是對等跟維護尊嚴的原則底下進行交流，國民黨不希望再出現這樣的言論。國民黨已表達希望國台辦對陸方的媒體能夠有所約束，不要再出現這樣的言論，這種言論會阻礙雙方交流。她稱，台海兩岸必​​須維持和平路線，任何會造成區域緊張或是衝突、挑釁的行為，國民黨通通不樂見。

國民黨大陸事務部主任左正東則對此表示，國民黨立場清楚，參加海峽論壇是捍衛參與兩岸交流的尊嚴，國民黨是百年大黨，百年來為中華民族、台灣所付出的努力都應獲得尊敬，這個不管在台灣、在大陸都是一樣的。他還提及大陸軍演，表示在國民黨跟海峽論壇的主辦單位國台辦表達抗議的時候，也把台灣的關切一併向大陸國台辦表達，希望大陸國台辦可以正視這事情對兩岸和平對話的氛圍所帶來的嚴重影響。