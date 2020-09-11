蔡英文視察台軍防空飛彈部隊：國土主權寸步不讓

解放軍機艦9日、10日兩天在台灣西南海空域演訓，兩岸間氣氛緊張。 台灣總統蔡英文於9月11日與多位台灣政府高層官員出席「全國安全防護工作會報」，並視察兩處空軍防空飛彈連，並致詞強調，「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」是台灣保家衛國的信念和決心，要求台軍官兵銘記在心。

蔡英文視察空軍防空飛彈連，代表國家感謝所有官兵的辛勞。（台灣總統府）

蔡英文11日上午視察台灣兩處「空軍防空飛彈連」，聽取任務簡報、視察飛彈發射架操作演練，頒發加菜金，代表國家感謝所有官兵的辛勞。包括顧立雄、台灣國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基等人也都陪同出席。

蔡英文致詞時強調，她知道連級單位，又是外據點，兩個單位人數不多，卻要扛起台灣北區防空的重擔，守備範圍很大，絕對是一支「單位小，任務大」的鋼鐵勁旅。並指各官兵必須24小時配合輪班，保持戰備狀態，不僅要緊盯雷達監測，掌握情資，更要能夠隨機應變，這段時間以來解放軍機擾台、軍事演習相當頻繁，各種有關防空的假訊息也很多，她相信各位在任務中，都很清楚這些狀況，也了解自己的責任非常重大。

蔡英文視察空軍防空飛彈連，向大家保證，官兵在前線打拚，她身為中華民國三軍統帥，一定會顧好大家的生活起居、做大家的後盾。（台灣總統府）

蔡英文表示，各官兵的辛苦她都有看到，正因為有大家的守護，台灣的天空才能安全無虞，人民才可以安居樂業。她勉勵官兵，「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退，這是我們保家衛國的信念和決心，請各位銘記在心」，並向大家保證，官兵在前線打拚，她身為中華民國三軍統帥，一定會顧好大家的生活起居、做大家的後盾，讓大家可以全心投入任務。