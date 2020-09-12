【海峽論壇】稱王金平「赴陸求和」惹議　央視改口：王金平有份量

第十二屆「海峽論壇」將於9月19日在廈門舉行，台灣前立法院長王金平將代表國民黨率團參加。然而，央視旗下媒體賬號「央視頻」日前說，王金平率團參加海峽論壇是「向大陸求和」，引發輿論關注。 國台辦發言人馬曉光周五（11日）表示，兩岸各界應多做有利於「增進了解、增信釋疑」的事，又強調陸方歡迎王金平出席論壇。同日晚間，「央視頻」節目主持人李紅在節目中也一改日前的口吻，稱在台灣政壇有一定份量的王金平此時率團參加海峽論壇，對於兩岸關係有正面積極的影響。

央視旗下節目「央視頻」日前播出的一段短片中，稱「這人（王金平）要來大陸求和」，引起國民黨抗議。（微博圖片）

國民黨主席江啟臣此前透過Facebook聲明，隸屬大陸中央廣播電視總台的「央視頻」稱王院長參加海峽論壇是去「求和」的說法，「我個人作為中國國民黨主席，完全無法接受」。他還呼籲大陸相關單位進行妥適處理，相關當事人應公開向王金平與國民黨道歉。

李紅周五在央視的「海峽兩岸」節目上並沒有向國民黨或王金平公開道歉，僅改口說「在島內政壇有一定份量的王金平，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響」。

李紅在節目中還說，從蔡英文上台執政以來，一直刻意挑撥兩岸的關係，而且不出台任何有利於兩岸交流的政策，甚至是挑動兩岸之間的敵意，所以說如果現在國民黨不積極站出來，能夠派人去參加海峽論壇的話，兩岸的民間交流恐怕要中斷，這麼多年以來搭建的平台，可能也會因為蔡英文的刻意阻撓而消失。李紅強調，王金平可能夠帶團前來海峽論壇，「無疑是邁出非常積極的一步」。

在央視的「海峽兩岸」節目上，主持人李紅改口稱，王金平在政壇有一定分量，率團參加海峽論壇對於兩岸關係有正面積極的影響。（央視截圖）

江啟臣周六（12日）出席活動時被問到是否因為「求和說」而取消國民黨代表團的行程，他表示參加海峽論壇是為了交流，不是為了參加而參加。

（綜合報道）