李宇軒被截　台媒：5港人7月中成功潛逃台灣　當中2人被控暴動罪

廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。據報船上有12名香港青年中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。 台灣《中國時報》引述消息指，台灣海巡署在7月中下旬亦截獲一艘計劃偷渡至台灣的船隻，船上載有5名港人。該船隻中途因欠缺燃料，漂流到東沙群島，目前5名港人被安置在高雄，已經完成隔離檢疫。 《中國時報》指，據了解，潛逃5人中包括在去年反修例風波中，曾被控暴動、襲警等4罪的24歲青年吳仲謙，以及去年7.1曾因闖入立法會被控暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」罪的21歲文家健，在今年6月開庭時，文家健因沒出庭應訊而被法庭頒拘捕令緝拿歸案。

《中國時報》指，據了解，潛逃5人中包括在去年反修例風波中，曾被控暴動、襲警等4罪的24歲青年吳仲謙。他涉嫌參與8月24日的觀塘遊行被控暴動罪。(資料圖片 / 羅君豪攝)

《中國時報》表示，《港區國安法》實施以來，眾多參與香港示威人士，選擇偷渡到台灣避風頭。該報引述消息指，5名港人偷渡來台讓蔡英文政府頗為棘手，因若收留則形同「政治庇護」，也可能落入《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的口實，但若將其遣返回港，又會讓他們馬上被捕，違背蔡英文政府「撐香港」的政治立場，因此對內下達「封口令」，要求消息禁止外流。

陸委會拒證是否屬實

對於偷渡事件是否屬實，《中國時報》指，陸委會發言人邱垂正昨（28日）既無證實也未有否認，僅稱「沒有這方面的資訊可以提供」，他強調政府絕對不鼓勵非法入境，若有人因政治因素向台灣尋求援助，政府會依現行法規，以及人道原則來處理相關個案。

對於偷渡事件是否屬實，《中國時報》指，陸委會發言人邱垂正昨（28日）既無證實也未有否認，僅稱「沒有這方面的資訊可以提供」。

李宇軒潛逃台灣途中被中國海警捕獲

中國海警微博本月26日發出公告，指廣東省海警8月23日在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。消息指，船上有12名香港青年，當時他們正前往台灣，12人中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒，船上另外有人涉及反修例示威中的爆炸案。

12人目前正被中國海警扣柙，公安仍在調查中。根據大陸刑法，公安局可以以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，及後才會遣返香港。