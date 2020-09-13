中央社證實5偷渡港人遭扣押　具見律師等基本權利聯絡管道未中斷

台灣記者鐘聖雄昨日（12日）在Facebook發帖，承認曾協助5名香港示威者在7月18日由香港出發經東沙群島抵高雄，稱這5人目前還被扣在陸委會手上，「沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到」。

據中央社今天（13日）報道，一名消息人士向中央社證實，5名偷渡赴台港人確實被扣押，尚未有獲釋消息，但相信處境不至於是被「軟禁」。據了解，5人保有會見律師等基本權利，未如外傳的被中斷聯絡管道。

中央社引述另一名熟知內情人士指出，即便各方對非法入境議題、是否該制度化援助機制，和對「援助」的定義都有差異。但包括批評者在內，援助在台抗爭者是各方一致的目標，因此，各種相互指責為「內鬼」或爆料的言論，都應到此為止。

消息人士向中央社證實，5人抵台後確實被扣押，尚未有獲釋的消息。他承認對扣押時間感到意外，但參考政府過去處理港人的態度，相信他們的處境不會如外界所擔憂的「軟禁」這麼糟。

據了解，目前5人保有會見律師等基本權利，未如外傳的被中斷聯繫管道。

台灣記者鐘聖雄12日聲稱，協助五名香港的反修例示威者偷渡到台灣，但在高雄被陸委會扣留，無法對外聯絡，無法見律師。台灣陸委會12日晚回應傳媒指，消息或另有目的，呼籲勿作不必要揣測。

《香港01》聯絡到一名去年因參與反修例示威而流亡到台灣的港人，他表示五名偷渡者安全，已透過中間人聯絡香港的家人，又認為鐘聖雄所得知的資訊並無更新。不過其中一人的母親早前對《明報》記者說，兒子至今杳無音訊。