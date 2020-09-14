傳5偷渡港人遭扣押　蘇貞昌：有些協助港人個案無法透露

台灣方面近期傳出，有五名香港示威者經東沙島抵達台灣，卻遭台灣政府扣押後音訊全無。據中央社13日報道，一名消息人士向中央社證實，5名偷渡赴台港人確實被扣押，尚未有獲釋消息，但相信處境不至於是被「軟禁」。據了解，5人保有會見律師等基本權利，未如外傳的被中斷聯絡管道。 對此，台灣行政院長蘇貞昌14日表示，政府與民間都非常關心香港、關懷港人，政府希望能真正協助到港人，各界出現不同意見，相信也是基於同一個心情，但對於港人協助，「有些個案我們也不能透露」，就是希望能給予港人最實質的協助。

這案子除了再度挑起陸港台的三邊關係議題之外，台灣在野黨又再提修改《港澳關係條例》第18條，或盼能借着行政命令使得非循正當管道來台的港人庇護予以機制化。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱於9月14日受訪時指出，「愛之適足以害之」，他很難判斷當前大家關心這事情，究竟是能協助到追求民主自由法治的港人，還是害到他們；鍾佳濱也提到，他相信揭露這事情的媒體人事先一定是非常煎熬，畢竟若真參與其中，一定知道揭露這類消息恐將造成當事人什麼潛在危害。

民進黨立法院黨團書記長、立委鍾佳濱。（譚英瑛攝）

鍾佳濱指出，以目前的資訊其實很難判斷，究竟政府或是陸委會做得太多，還是做得太少，還有外界對於陸委會的指控是否屬實，不過他覺得這類事情，隨着3、5年過去，真相畢竟會慢慢浮出，假使今日大家極力想要去揭露這類資訊，究竟是對於想達成的目的：保護港人，是好事情，還是壞事情？

鍾佳濱重申，台灣有言論自由，也尊重追求民主的價值，更是一個法治社會，而政府的施政到頭來也都需要接受全民與相關部門的監督，這事情的真相一定會水落石出，但這時候要問的，究竟是要保護當事人，還是要追究政府在其中做得多或做得少，不過不論如何，民進黨在這事情的基調就是不願多做評論，畢竟珍惜港人的生命也是非常重要的價值。