央視未就「求和說」公開道歉　國民黨：不以政黨形式參加海峽論壇

國民黨今天（14日）下午由文傳會主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以政黨形式參加海峽論壇。

王育敏表示，國民黨之前是要為兩岸和平對話開一扇窗，為民間的互相交流努力，所以原本在8日宣布由王金平帶團出席，但因為近日央視的節目出現不當的「求和說」，已經讓交流的美意變調，衡量目前兩岸的整體氣氛，不利雙方的交流對話，「國民黨宣布第十二屆海峽論壇，國民黨代表團不以政黨形式參加」。

王育敏強調，兩岸關係目前非常複雜敏感，任何不當的行為都會得到傷害，國民黨主張兩岸應該基於對等尊嚴交流，未來國民黨會持續為兩岸對話來努力，國民黨也感謝兩岸雙方單位和人士對此次活動的付出和努力。

王育敏表示，央視出現不當求和說，台灣媒體的輿論和民意反彈都是非常激烈的，在這樣的情況之下，兩岸交流的美意已經變調，現在整體氛圍非常不利雙方的交流對話，所以國民黨不以政黨形式參加。對於是否只有收到書面道歉但沒有公開道歉而取消行程，國民黨大陸事務部主任左正東表示，目前並沒有收到書面道歉；他強調，在這樣的氣氛下國民黨還出團，可能會引起兩岸民意的衝撞。

國民黨原計劃派立法院前院長王金平，率團出席將於19日在福建舉行的海峽論壇，被大陸央視旗下的「央視頻」形容為「赴陸求和」，事件引發爭議，讓國民黨是否赴海峽論壇產生變數。國民黨主席江啟臣早前表示，國民黨需要相關的當事人有一個公開道歉，否則包括是否不參加論壇，不排除任何打算。不過，及至目前，還未有相關人士作出道歉。

江啟臣強調，外界將王金平視為代表蔡英文傳話者，是刻意混淆認知，這是對於王金平的汙衊。（資料圖片）

國民黨決定不以政黨形式參加海峽論壇，國民黨主席江啟臣今天在facebook表示，「兩岸對等、尊嚴交流」是國民黨長期的主張，和平是求不來的，求來的和平也只是讓大家命懸一線，尊嚴是自己爭取的，別人也給不了，中華民國厚植的民主與自由，是在國民黨先輩的胼手胝足換來的。

江啟臣強調，8月底國民黨與立法院前院長王金平討論是否代表國民黨參與海峽論壇，外界將王金平視為代表蔡英文傳話者，是刻意混淆認知，這是對於王金平的汙衊，不是事實，有心人士刻意的捏造，分化國民黨，國民黨不會讓有心人得逞。

江啟臣表示，本次事件，對兩岸來說都是一次寶貴的學習，單一個人的言論，就喪失難能可貴的交流，從中大家更應該理解到兩岸目前互信的脆弱，需要雙方共同支持與維護。

國民黨前代理主席林榮德將以台商身分出席海峽論壇。（網上圖片）

據台媒報道，國民黨取消以政黨形式參加海峽論壇，立法院前院長王金平也取消前往，不過，前代理主席林榮德受訪表示將以台商身分出席。國民黨表示，原先暫定團員若組團參與海峽論壇，均為個人決定，不代表國民黨。

對此台灣總統府表示，重點不在於組團的名義或身分如何轉換，重點在於兩岸交流必須對等尊嚴的重要性，國民黨應審慎思考，做出符合台灣的主流民意與國家利益的決定。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨大動作宣布取消王金平赴海峽論壇，不派員出席，但拐個彎又由前代理主席林榮德率台商與會，這種做法不免讓社會感到錯愕。