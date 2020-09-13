海峽論壇│王金平是否率團赴陸14日決定　國民黨在等「書面道歉」

國民黨派立法院前院長王金平率團出席將於19日在福建舉行的海峽論壇，被大陸央視旗下的「央視頻」形容為「赴陸求和」，事件引發爭議。讓國民黨是否赴海峽論壇產生變數，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍今天（13日）下午三點半到金平辦公室與王金平密談，僅半小時就散會。王金平對於面談內容不願多談，僅表示，「國民黨中央明天（14日）晚上會做出最後的決定」。

海峽論壇19日登場，10日央視主持人李紅拋出王金平率團「求和說」，國民黨內對繼續參與產生反彈。（中央社）

王金平將赴陸參加海峽論壇，央視「海峽兩岸」主持人李紅10日在其自己的視頻「李紅熱評」中以「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」為題評論報道，引發軒然大波。國民黨對此表達抗議，大陸國台辦發言人馬曉光11日晚間回應稱，兩岸各界應多做有利於「增進了解、增信釋疑」的事，並強調陸方「歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席（海峽）論壇」。

李紅11日晚間在節目中改口稱王金平有分量，訪陸有助兩岸交流。央視13日又在央視新聞客戶端刊發時評，強調歡迎王金平率團出席海峽論壇。評論稱「2019年時任中國國民黨副主席曾永權出席海峽論壇。今年中國國民黨前副主席王金平登陸，國民黨堅持兩岸交流的擔當，展現了對歷史負責的態度。」

因央視的求和論，綠營嗆國民黨再去海峽論壇就是「卑躬屈膝」，也引發國民黨內部反彈，國民黨主席江啟臣昨天（12日）晚間表示，「先道歉再說吧」，國民黨需要相關的當事人有一個公開道歉，否則包括是否不參加論壇，不排除任何打算。江啟臣說，國民黨對於海峽論壇的立場就是「不會為參加而參加」，央視李紅的「求和說」有很大的負面影響，對努力追求和平的人來講，更是尊嚴上面的踐踏，絕對不接受，「一切就等道歉以後再說」。