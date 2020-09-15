國民黨主席江啟臣：和平是求不來的，尊嚴是自己爭取的

國民黨在9月14日下午召開記者會，正式宣布將不以政黨形式參加第12屆海峽論壇，卻也不阻擋個別黨員以個人身分參加。國民黨主席江啟臣表示，和平是求不來的，求來的和平也只是讓台灣命懸一線，尊嚴是自己爭取的，別人也給不了。

國民黨主席江啟臣於9月14日晚間，在其facebook粉絲專頁發文表示，兩岸關係複雜而敏感，任何不當的評論與行為，都足以讓累積不易的善意與互信受到嚴重的傷害。海峽論壇與會的決策需要多方衡量，更要思考當下局勢變化，為保全兩岸交流，勉強出席，反而對兩岸交流造成傷害。

江稱，「兩岸對等、尊嚴交流」是國民黨長期的主張，和平是求不來的，求來的和平也只是讓台灣命懸一線，尊嚴是自己爭取的，別人也給不了，中華民國厚植的民主與自由，是在國民黨先輩的胼手胝足換來的，他不敢忘記。

江更說，他作為國民黨主席，決定「第十二屆海峽論壇中國國民黨代表團」因為兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，國民黨不以政黨形式參加，民間組團參與之情事，均為個人決定，不代表本黨。

江啟臣強調，8月底國民黨與王金平院長討論是否代表國民黨參與海峽論壇，而外界將王金平院長視為代表蔡英文傳話者，是刻意混淆認知，這是對於王金平的污衊，不是事實，有心人士刻意的捏造，分化國民黨，不會讓有心人得逞。

他總結，本次事件，對兩岸來說都是一次寶貴的學習。單一個人的言論，就喪失難能可貴的交流，從中更應該理解到兩岸目前互信的脆弱，需要雙方共同支持與維護，他個人一生忠於「中華民國」，始終堅持應該在對等、尊嚴的前提下與對岸持續互動交流，他絕不會讓中華民國、政黨受到任何一點的侮辱。