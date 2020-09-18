蘇貞昌赴立院報吿美豬進口　遭轟「撿食中國不吃的瘦肉精」

台灣立法院於9月18日開議，並邀請台灣行政院長蘇貞昌等相關部會就進一步開放瘦肉精美國豬牛肉議題進行專題報吿與備詢。面對在野黨立委連番上陣逼道歉與批評前後標準不一，蘇貞昌絲毫不鬆口，依舊重申他態度始終如一，民進黨在有了國際標準，對於美豬、牛進口議題就依照國際標準。

台灣立法院18日開議，邀請行政院長蘇貞昌列席專案報告並備質詢。國民黨立法院黨團帶著道具豬進議場，抗議政府鬆綁萊劑美豬進口，並高呼口號「反萊豬 顧健康」。

蘇貞昌送到台灣立法院的擴大美豬、牛肉進口報吿指出，2012年，國際上對於萊克多巴胺（瘦肉精）的含量，並沒有規範標準，再加上當時美國牛肉也因有狂牛症的問題，引發社會疑慮，使得他曾對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留，但在2012年7月5日，國際食品法典（CODEX）已通過相關標準，他就已表示，民進黨在正視國際現實下，將同意台灣採取國際標準。

不過此說詞，台灣民眾黨立委蔡壁如、國民黨立法院黨團總召林為洲、立委蔣萬安、鄭麗文等人都不買單。蔡壁如指出，2012年民進黨曾主張美豬進口瘦肉精僅能零檢出，沒有10 ppb這選項，在CODEX於2012年7月公布相關標準後，民進黨依舊於2013年喊「美豬進口，總統下台。」她說，「我就不知道你民進黨的標準是什麼？」

台灣民眾黨立委蔡壁如質詢蘇貞昌等人，質詢台旁邊就是由國民黨立法院黨團所搬來的道具豬。（陳卓邦／多維新聞）

蔡壁如更指，之前蘇貞昌公開表示，民進黨政府之所以選擇開放擴大美豬、美牛，就是希望使台灣出口不因關税而綁手綁腳，但她認為這句話的涵義其實是民進黨拿「國民的健康來換貿易」，不然就是認為人民的健康是「貿易障礙」？

蔡壁如也提到，美國有一間主要的豬肉加工市場商叫做史密斯菲爾德（Smithfield Foods），而這家肉商早已於2013年遭到中國大陸收購，這家商品對賣給中國大陸的豬肉均不施打萊克多巴胺，卻繼續對外銷售含有萊克多巴胺的肉品。她質疑民進黨政府擴大開放美豬、牛進口，是否就是撿「中國人不吃的瘦肉精起來吃，最後錢還給中國賺去？」

林為洲則說，雖然民進黨曾說2012年CODEX標準出籠後，就馬上願採取國際標準，但2016年台總統蔡英文曾表示，這議題要與人民溝通、要跟立法院溝通，「有嗎？你們在自打臉吧！」他更拿出國民黨國發院民情暨大數據中心的民調指出，有70.1%民眾不贊成瘦肉精美豬進口，只有20.3%民眾能接受民進黨對於瘦肉精的立場反覆。

林為洲更認為， 2012年7月5日CODEX的確公布萊克多巴胺的標準，但2012年7月25日民進黨立法院黨團還是投下美牛進口的反對票，所以他還是要求蘇貞昌要為自身立場的更動道歉。不過這時候質詢時間正好結束，質詢台上麥克風也消音了。

國民黨立委蔣萬安與蘇貞昌在質詢台針鋒相對。（陳卓邦／多維新聞）

蔣萬安則拿出2016年7月台灣農委會交給立法院衛環委員會的說明數據，來指出，當時台灣農委會依舊希望美國能接受台灣現階段仍採取禁止萊克多巴胺進口的政策，如今卻改變立場了，質疑民進黨的說詞是欺騙人民。但蘇貞昌也不服輸，直接回稱2012年國民黨是如何看萊克多巴胺的，「騙得是國民黨．當國民黨在講萊克多巴胺沒問題，你還在美國吃美國的牛肉與豬肉。」

隨即蘇貞昌又反問蔣萬安，「你在美國吃美國牛肉？」蔣則回，不會每天吃，蘇貞昌又繼續問，「你有吃美國豬嗎？」，蔣則說，現在是自己的質詢時間，蘇聞後則笑說，「你都不敢回答」，當蔣萬安稱自己也吃時，蘇貞昌又繼續詢問，「那你有事嗎？」蔣萬安回說，自己不會如吃美國牛一樣吃那麼多的美國豬，蘇貞昌聞後則說，「對，所以台灣的豬肉很有競爭力。」

閣揆蘇貞昌（左二）、教育部長潘文忠（左一）、衛福部長陳時中（右二）、農委會主委陳吉仲（右一）一同接受立委質詢。（陳卓邦／多維新聞）

至於蘇貞昌在報吿提到的，擴大美豬、牛進口就是要移去阻擋台美雙邊貿易的障礙，鄭麗文認為，即便美國是台灣很重要的經貿戰略伙伴，但以中國大陸為主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）佔台灣貿易總量59%，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）也佔了24%，故RCEP與CPTPP對台灣的重要性，遠超過於美國一國；鄭麗文更指民進黨抓着美國14%對台貿易不放，這種策略要對台灣好根本就是做夢。