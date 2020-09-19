美參議員接力再提「防止台灣遭侵略法案」　授權美總統動武護台

中美關係緊張，台海局勢動蕩。美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）當地時間18日提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），希望授權美國總統在中國大陸武力犯台時得動用武力防衛台灣，法案也鼓勵美國總統與國務卿訪台。

美國共和黨參議員斯科特。（AP）

斯科特表示，上述法案內容與眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）於7月底提出的同名法案內容一致。斯科特指這項法案進一步強化美台關係，也增強台灣對抗大陸侵略的能力。

據悉，法案給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受大陸的直接武力襲擊、大陸以武力奪取台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。法案也要求大陸放棄使用或威脅使用武力犯台。法案訂有5年落日條款。

法案國會意見建議美國總統在法案生效後盡快發出公開聲明，指出保衛台灣免受中國行為影響是美國政策。此外，在法案生效180天內，美國國防部長需協同國務卿與其他相關聯邦機構首長，應尋求與台灣政府及其他志趣相投安全夥伴間建立年度區域安全對話。

法案還建議舉行美台聯合軍演，以及災難與人道救援聯合演習。國會意見也建議台灣配置更多資源於提升國防實力，包括取得強化不對稱國防實力武器、改革台灣後備體系，以及美台加強合作以強化台灣網絡能力。

「防止台灣遭侵略法案」鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣總統會晤。（資料圖片）

在美台高階互訪上，法案鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣總統會晤，並歡迎台灣總統在美國國會發表演說。法案也敦促美國貿易代表在法案生效後180天內，與台灣就雙邊貿易協定展開協商。

中國外交部發言人汪文斌日前表示，任何以台制華、挾洋自重的企圖，都註定是死路一條。他強調，大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家的主權和領土完整。

（中央社）