Twitter自介改「台駐美大使」惹議　蕭美琴：美各界對自己的稱呼

台灣駐美代表蕭美琴個人Twitter的自我簡介近日修改成「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）引發關注。 面對輿論對此衍生的各式台美關係猜想，蕭美琴在9月20日於Facebook發文表示，自己與美國政府交互的正式職稱還是「台北經濟文化代表處代表」；而在個人Twitter上的「大使」（Ambassador）雖不是官方承認的稱謂，但已成為現在工作的形容詞，也是美國各界友人對自己的稱呼。

對此，台灣總統蔡英文於9月20日受訪時表示，蕭美琴一向非常積極、努力；無論她的頭銜為何，都將保持着為台灣努力，並跟駐美代表處一起與美國各方保持最佳溝通狀態。

蕭美琴的Twitter自介。（Twitter@蕭美琴）

蕭美琴在Facebook上提到，自己從上任後就如拼命持續與美國各界接觸、溝通、爭取，希望能改善台灣長期在國際上面對的不公平待遇，而在代表處同仁的努力下，某些事情實有進展，但每一步都是艱辛，也不可否認美國的「一中政策」框架仍舊存在。

蕭美琴也提到，所以個人Twitter上的「大使」（Ambassador）並非官方目前承認的稱謂，但自己在美國代表台灣，且實際工作也與各國使館沒有差別，故這名稱不只是對個人現有工作的形同詞，也成為美國各界人士稱呼自己的方式。

蕭美琴除了與蔡英文交情甚篤之外，更在台灣政壇有着「貓奴」形象。（網上圖片）

蕭美琴說，自己是由蔡英文任命而來，且身負重任，台美雖存在長年的法律、政治與地緣戰略的障礙與侷限，但台灣有很多故事，需要被國際上更多人看到，而台灣的利益，更需尋求一切推進的機會，「戰貓會繼續努力，尋找那些狹隘空間中生存的機會。」

針對蕭美琴的Twitter自介引發討論，民進黨立委鄭運鵬則認為，在台灣即便是對非邦交國的駐台使節代表，台灣人也都是以大使稱呼之，這並不罕見；再者，在國際外交上有很多具有模糊空間的事物，只要派任國當地政府沒有反對，某種程度就是表達支持，目前看起來美國並沒有對蕭美琴的帳號稱呼表示意見。