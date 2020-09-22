台外交部：多年來兩岸有默契　大陸否認「海峽中線」摧毀台海現狀

解放軍戰機近期多次進入台灣西南海空域，並越過「海峽中線」。中國外交部發言人汪文斌9月21日對此表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，「不存在所謂的海峽中線」。 對此，台灣外交部稱，多年來兩岸對中線有默契，大陸現在的說法將摧毀台海的現狀。 台灣前總統馬英九也就此事發聲，罕見與蔡政府同調，齊聲譴責大陸指「台海中線不存在」的說法。

台灣外交部9月21日晚間強調，「中華民國台灣」是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。

台灣外交部指，台灣與中國大陸之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵，而大陸外交部的說法，「一如摧毀一國兩制的港版國安法」，也將摧毀台海的現狀。

台灣外交部表示，大陸應「停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準」。台灣外交部又呼籲國際社會，應對於大陸軍機的「危險挑釁行為」，以及大陸外交部「破壞台海現狀、合理化擴張主義」的言論，予以嚴厲譴責。

台外交部長吳釗燮在9月22日稱，「中華民國台灣就是一個主權獨立的國家」，台灣政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。吳稱，台海中線雖然說是一個台灣所思考出來的一條線，但是一個避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的象徵。

吳釗燮呼籲國際社會正視大陸軍機不斷跨越台海中線，破壞台海穩定和平，威脅台灣的人民，甚至是有這種「台海中線不存在」的說法，也呼籲國際社會，對中國大陸的這些說法與做法予以強力譴責，並要求大陸政府停止這一切的行為。

馬英九在9月22日出席活動，並於會前受訪時，罕見與蔡政府同調，齊聲譴責大陸「台海中線不存在」的說法。他稱，現在所謂的中線，在1979年以前中共的飛機都不會超過離岸15海浬，到「兩國論」出來之後就把這個取消了，飛到15海浬以外，但「大致上還尊重海峽中線」。

馬英九認為，現在的情況可能跟最近一連串美國跟台灣的關係發展有關，當然不希望這樣，「但這也不能由我們來決定」，是他非常憂心的，也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。