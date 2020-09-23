國民黨遞交反美豬公投連署書　民進黨：企圖阻台美關係進一步發展

國民黨主席江啟臣9月23日率領黨籍立委至台灣中選會遞交「反美豬公投」第一階段連署書。對此，民進黨發言人顏若芳通過新聞稿表示，公投行使是《憲法》賦予人民的權利，民進黨予以尊重，但顏若芳也酸，自從台灣政府預計放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口後，除了看到國民黨為反對「台美夥伴關係深化」的政治操作，網路上還有不少針對美豬的假訊息在流竄，背後的動機，似乎是想借由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步發展。

國民黨主席江啟臣與黨籍立委9月23日前往中選會，送交「公投綁大選」、 「顧食安公投」兩項公投提案第一階段連署書。 （中央社）

國民黨遞交給台灣中選會的連署書，分別為「公投綁大選」連署書1萬2,519份、「反萊豬顧食安公投」連署書2萬170份。江啟臣表示，兩項公投連署案只經約一週時間第一階段就已達標，期間實際收到的連署書份數超過4萬份，「連署狀況非常踴躍，甚至在第一階段連署完成後，仍有諸多民眾至服務處要連署」。

江啟臣強調，2021年1月1日台灣就要進口瘦肉精美豬，「看見全民都希望能擋下的關心與着急」，期盼台灣中選會不參與任何政治思考、不以執政黨立場審核、依法公正完成審查程序，如果中選會卡案，「卡的不是國民黨、不是連署的人，而是整體民意」，因為有高達七成民意反對瘦肉精豬肉進口，也有高達七成民意擔心爆發食安危機。

顏若芳則回擊國民黨，對國民黨從過去反對公投，到通過門檻超高的「鳥籠公投」，再到目前利用門檻降低後的公投提案，企圖重製2018年的公投亂象，表示遺憾，「因為這顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投」。

顏若芳說，許多在網路上針對美豬的假訊息，民進黨將提供正確的資訊，以利台灣民眾能夠清楚辨識。（陳卓邦／多維新聞）

顏若芳強調，自從台灣政府宣布預計放寬美國含萊劑豬肉進口以來，除了看到國民黨為了反對「台美夥伴關係深化」的政治操作，還發現網路上出現不少針對美豬的假訊息在流竄，其背後的動機，似乎也是想借由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步的發展。

顏若芳說，許多在網路上針對美豬的假訊息，民進黨將提供正確的資訊，以利台灣民眾能夠清楚辨識，不被假消息所誤導，「以避免成為假消息的傳播者而誤觸法令」。