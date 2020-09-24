四邦交國發聲挺台參與聯合國體系 　洪都拉斯僅致函

第75屆聯合國大會總辯論於9月22日展開，受新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，各國元首透過預錄影片發言。當中帕勞（台稱帛琉）、馬紹爾群島、巴拉圭、洪都拉斯四個台灣邦交國發言，支持台方參與聯合國體系。

巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）表示，基於聯合國普遍性原則，巴拉圭支持將台灣納入聯合國體系的請求。

帕勞總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）表示，自他於2001年起以總統身分首度在聯合國大會發表演說至今，均一再呼籲應讓台灣參與國際組織，很遺憾這項訴求在今（2020）年的世界衛生大會（WHA）再度遭到拒絕。他稱，在全世界需要團結一致共同因應疫情的時候，卻沒有做好這件事，台灣是落實全球最有效防疫作為的公衛領袖，卻遭排除在全球防疫的體系之外，這已損及世界安全。

雷蒙傑索說，在此次疫情中，台灣無私地與帕勞分享其經驗及專業，包括協助建構帕勞的檢測能力、提供個人防護設備等關鍵支援。他說明，台灣控制疫情的成效廣獲各國肯定，如果能獲得納入國際醫衛協調機制，定能與世界其他地區分享這些經驗，也因此，台灣是全世界少數能與帕勞等無疫情國家進行免檢疫旅行的地方。他稱，目前帕勞正與台灣合作，將推動建立全球第一個安全旅行經濟圈。

雷蒙傑索強調，台灣人民及記者被不當禁止進入聯合國場域，以致無法參與聯合國的議程及行動，他促請敦促聯合國大會其他成員加入聲援台灣的行列，了解「台灣能幫忙」共同因應面對的諸多挑戰，而這也包括在落實2030年永續發展議程時，所強調的不遺漏任何人的目標，台灣2,350萬人民不應該被遺漏，停止排除台灣正是時候。

全球各國領導人9月21日在線上齊聚一堂，紀念聯合國成立75周年。（AP）

馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）表示，世界不能夠忽視台灣，必須敞開胸懷確保台灣人民不會被遺漏，而他們所作的人道貢獻也不該被視為理所當然，台灣應獲允許以平等及有尊嚴的方式，參與世界衛生組織（WHO）、ICAO及UNFCCC等聯合國體系，以及永續發展目標（SDGs）的相關活動，聯合國內的重要公民場域應開放給所有國家的人民及媒體入場參觀、出席會議及採訪，不論其來自何方。

至於洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）則未在聯合國大會總辯論發言中挺台，這已經是洪國第五年未在聯大總辯論發聲挺台灣參與聯合國體系。對此，台外交部發言人歐江安9月24日回應，洪都拉斯於2020年8月聯合國大會召開前，已再次以個別致函聯合國秘書長古特雷斯的方式，表達對台灣參與聯合國的強力支持，外交部對台灣友邦與理念相近國家分別以不同的方式支持台灣的國際參與，均表示歡迎與誠摯感謝。

歐江安說，台灣與洪都拉斯邦誼堅實友好，雙方長期在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉與國家永續發展齊心努力。