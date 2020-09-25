台灣公股銀行高薪招攬香港人才　蔡正元：有力人士子女要回台

前國民黨副秘書長蔡正元今天（25日）接受廣播節目專訪，他表示，台灣開放香港金融人才來台，是讓「有力人士的子弟」回台灣的可能性較高。

蔡正元日前在臉書（facebook）粉絲專頁發文表示，在民進黨主政下，台灣財政部要求公股銀行（指政府持股比率100%，包含台灣銀行、土地銀行等），招攬晉用「香港專業人士」，每家行庫至少20名，且每名年薪不得少於新台幣650萬元。不過遭財政部鄭重否認，並且澄清香港長期以來金融菁英人才濟濟，台灣不只希望延攬人才助經濟發展，也盼在香港局勢動盪下，鼓勵台灣人才回流，因此「鼓勵」各公股行庫招攬香港專業人士。

前國民黨副秘書長蔡正元2020年9月25日早上接受台灣主持人黃暐瀚專訪後，兩人合影。 （《POP撞新聞》製作單位提供）

蔡正元今天在專訪中反擊，他表示第一銀行董事會已經通過這案子（吸引香港金融人才來台），董事長因案無法主持董事會，由總經理代為主持，通過內容650萬年薪起跳、聘20個在香港有工作經驗的人才，財政部說沒這回事，哪一點根本沒這回事？他稱，第一銀行的會議紀錄跟錄音檔都還在，不可能被銷燬，他也提醒財政部，已經同時有6家銀行都通過，而其中有一家是開出年薪1,000萬。

蔡正元說，台灣類似年資的優秀人才，年薪大約才100至200萬，香港人的金融業平均薪資是台灣的四倍，香港也沒有薪資所得税，有很多台灣人也在香港任職，大部分都是理專或高級一點的職務，台灣也大概是鎖定這類人才，台灣財政部就是公股銀行的大老闆，財政部只說鼓勵，但聽在銀行耳裏是一種命令。

蔡正元指出，台灣財政部又提到這事情要各個銀行跟工會協商，台灣財政部已經找過各銀行的工會領導人開過會，談過這事情，這算不算協商？工會頭子在開董事會前也都被找到財政部裏面「溝通」過了，溝通算不算協商？財政部可能會玩文字遊戲，他也體諒他們的立場，他們奉命行事，自己不苛責。

蔡正元認為，找香港金融人才回來當然很好，但會有兩個問題，第一個是一開始開價碼給比台灣的薪水高很多的，台灣的中高階人才心裏當然不平衡；第二個是要把這些人才擺到現有人事體系裏面是做不到的，所以只好「開黑缺」，用顧問、業務、代表之類的名義晉用，薪水就不在規格的帳上。他進一步指出，再來就是「開黑店」，就是不擺在正式的體制內，而是由這些銀行自己投資成立一家顧問公司、創投公司或其他名義的公司，把人擺在那邊，怕引起內部的矛盾跟衝突。

蔡正元表示，請問香港人才空降，對比一個在台灣做了一輩子，年薪還不到香港人才的薪資，心裏不平衡怎麼合作？

香港長期以來金融菁英人才濟濟。（資料圖片）

被問到開放香港金融人才來台，到底是台灣需要這些香港人才，還是要找個名目「把某些人弄回台灣」？蔡正元不諱言「後者可能性更高」。他稱，他知道的是很多有力人士的子弟都在香港服務，擔心「港版國安法」，想要回來台灣，再來是這些人也去不了新加坡，新加坡有自己培養本地人才，不太高階、無法左右金融大事、高不成低不就的人在香港待不下去才想要回來台灣，可是台灣的薪水又低、公股銀行還要考試，故透過所謂的「有力人士」給財政部建議，財政部也「欣然接受」。

蔡正元被問到是否有掌握到有哪些「有力人士的子弟」，他笑答，當然掌握到，但不方便講，不然會來個「根本沒有這回事」。