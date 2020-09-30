美台簽署基建融資合作架構　AIT：促進印太地區供應鏈重組

台灣行政院今日（30日）下午舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明記者會，公布台美雙方已於美東時間9月17日完成簽署「台美基礎建設融資及市場創建合作架構」。 美國在台協（AIT）會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）在會上表示，這次合作架構的簽署證明「美台真朋友，真進展」。

除了台外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫共同與會之外，AIT處長酈英傑也一同與會。（陳卓邦攝）

台財政部長蘇建榮表示，2019年7月時任美國財政部助理部長蘇騏（Mitchell Silk）訪台，當時就建議台美雙方可就能源與基礎建設融資開發計劃進行合作，經過雙方一陣努力後，終於在2020年美東時間9月17日，由台灣駐美副代表薛美瑜與美國在台協會華盛頓總部運行理事藍鶯（Ingrid Larson）完成簽署。

關於這次「合作架構」潛在的合作領域，蘇建榮說，包含創建基礎建設融資與市場、發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資需求，以及區域基礎建設投融資計劃之合作等，該「合作架構」將促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計劃，深化台美實質合作關係，且契合深耕「新南向政策」的目標。

至於台美可能的合作方式，蘇建榮指出，台美將成立工作小組研商，當前雙方正就舉行初次工作小組會議密切聯繫相關細節。酈英傑則表示，工作小組的首次會議將於2020年秋天舉行。蘇建榮認為，本次合作架構的簽署，除了將進一步深化台美雙邊關係、建構印太戰略安全合作之外，更將有助於廠商了解國際基礎建設及能源市場的最新趨勢，也能促使台灣能融入全球資本市場。

AIT處長酈英傑出席台美基礎建設合作架構說明記者會。（陳卓邦攝）

酈英傑表示，美國歡迎台灣在印太地區基礎建設發展上所做的重要貢獻，亦將鼓勵台灣與其他理念相近的經濟體合作，促進印太地區供應鏈重組；酈英傑更對台美夥伴關係表示強烈感謝，並希望這樣的夥伴關係能使美台一同努力，一起打造更具「韌性」的供應鏈。

國發會主委龔明鑫則說，這次台美「合作架構」簽署，確實是「台美真朋友，真進展」的具體表現，也證明民進黨政府推動新南向政策的正確性。

台灣外交部長吳釗燮在致詞中表示，「合作架構」的簽署，顯示台美雙邊合作關係再上層樓。本次合作架構，除了可以深化台美雙邊關係之外，更可以擴大台灣國際參與，這也是台灣「新南向政策」與美國「印太戰略」相互合作、對焦的新模式。