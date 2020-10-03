兩岸僵局衝擊文教交流　大陸研修生恐中斷

近來兩岸關係劍拔弩張，加上新冠疫情可能贏來二次高峰，已衝擊到兩岸文教交流，其中被視為填補台灣私立大專院校生源缺口的大陸研修生也可能中斷。 在過去，曾有私立大專院校靠招收研修生，一學期就帶來上億元（新台幣．下同）收入。如今榮景不再，許多私校高層齊歎束手無策，有的學校甚至研擬改採網課進行。

世新大學副校長李功勤指出，在大陸的姊妹校都希望維持師生交流不中斷，目前擬先採網絡授課，盼2021年能恢復正常，研修生能順利來台。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台媒《中國時報》報道，陸生來台共有三種形式，一是學位生，畢業後取得台灣文憑；二是交換生，即讓採公費交換，無需繳交學費；三則是研修生，招生並無管制，審查較寬鬆，僅兩校締結契約，陸生幾乎是申請就過關，因此成為台灣大專校院開拓大陸生源的重點管道。

報道指出，過去兩岸關係佳，不少私大開辦研修生專班，有私校加總學雜費與住宿費，開出10萬元的收費，一學期可招收到逾1600名大陸研修生，為學校增添1.6億元的收入，特別在台灣少子化的時代，對校方財務而言，是非常重要的來源。

東吳大學校長潘維大提到，招生好的時候，這項招生管道可為學校帶來3000多萬元的收入，但這次學位生返台歷經千辛萬苦，研修生來台也可能中斷，金錢損失事小，兩岸青年缺乏交流，「我們把這條路斷掉了，好像存心與人為敵，何必這個樣子，自找麻煩。」

世新大學副校長李功勤指出，2020年秋季班與2021年春季班的研修生簡章都有公吿，主要是校方仍希望維持招生，讓兩岸師生交流不中斷。與世新大學合作招收研修生的大陸大學，多為姊妹校，認同世新在全媒體課程的領先地位，報名情況仍非常踴躍，但考慮到疫情短期內無法止息，目前雙方擬先採網絡授課，盼2021年能恢復正常，研修生能順利來台。

台北一所老牌私校主管也提到，今年度原本共有8個班的大陸研修生來台，但受疫情與兩岸關係影響，如今全停擺，雙方也有考慮改採遠距授課，但還未找到合適老師，尚在研議如何處理。

相較於其他疫情嚴重的國家，台灣對於數字平穩的大陸疫情總是「另眼相待」，也讓陸生成為夾在中間的犧牲品之一，返台就學路一波三折。圖為台灣各大專院校學生召開記者會，呼籲蔡政府立即讓陸生返台。（Facebook@中華青年公共參與協會）

另一方面，受到疫情與政治的影響，此次大陸學位生歷經千辛萬苦才返台，紛紛展開學業生活。有陸生談起這半年的過程，坦言當時唯一能做的只有等待，擔心學業被中斷，心情焦急萬分，能夠返台確實鬆了口氣。

報道稱，考慮到當前兩岸政局不確定性太高，寒暑假時間長，擔心情況重演，陸生就學政策再度生變，因此多數陸生已打算2021年的寒假不返鄉，甚至留在台灣過農曆年，把學位拿到再回家。