【特朗普確診】台學者：蔡英文政府須思考拜登的對台政策

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新型冠狀病毒肺炎，有台灣學者受訪認為，美國總統大選不可能延後，即便時值南北戰爭或二次大戰，大選都沒有改期，延後的機率是零。蔡英文政府應該提早思考民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），上台後對台灣的影響。

嚴震生認為，特朗普被迫隔離對其參加造勢活動不利，若有病容將打擊強人形象。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台灣《聯合報》報道，政治大學政治系兼任教授嚴震生指出，美國大選總統候選人的第二次辯論應該沒了，副總統候選人的辯論要不要辦還不清楚，但投票日延後的機率是零，美國過去連發生南北戰爭、二次大戰都沒延後大選，這次更不可能。

嚴震生表示，特朗普的選情要靠造勢才有希望，特朗普才剛去過明尼蘇達州，本來接下來要去威斯康星州，現在都無法去搖擺州造勢了，無法造勢對其不利，現在開始隔離，或許在白宮可以繼續用推特造勢，但若有病容，會影響一直以來塑造的強人形象，難鞏固基本盤；特朗普過去反對戴口罩、反對科學、反對專家建議，也很難說服中間選民。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新則表示，特朗普曾承諾月底就有可用疫苗問世，或許這次可嘗試所謂的疫苗，若成功了對其來說是加分，而確診也讓平常找不到理由拒絕辯論的拜登有了可以拒絕的理由。

陳一新指出，因為這樣的變化，蔡英文政府要思考未來拜登當總統的發展，拜登現在的首席外交顧問是前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken），布林肯曾說過拜登若當選，會對兩岸採取平衡政策，若現在特朗普比較友台，拜登上台的話對台灣會比較不利，因此民進黨政府應該提早作業、預先安排。

面對確診可能影響特朗普選情，陳一新表示，拜登若當選可能對兩岸採取平衡政策，蔡英文政府應該早做評估。（多維新聞）

中國文化大學教授周陽山則認為，特朗普確診對選情的可能影響，要視特朗普病情嚴重與否，以及究竟持續多久而定。若很快康復，證明身體還很好，仍足堪大任，對於支持他的選民而言，將會產生鼓舞與凝聚的積極作用；反之，將否定他自誇美國「抗疫成功」的說辭，如此恐怕再難獲得同情票的支持。

（綜合報道）