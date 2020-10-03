靠發泡膠板游泳圈從廈門偷渡赴台　陸男暴曬後體溫達39.1度惹恐慌

台灣海巡署近日在金門截獲一名大陸男子偷渡來台，當時他僅靠一塊發泡膠板及游泳圈，順東北季風及海流漲潮慢慢漂流。 男子上岸時體溫一度高達攝氏39.1度，一度引起岸巡人員高度警惕，所幸他休息片刻重測體溫就回復正常，只是在海面曬太久導致高溫。

據了解，該名大陸男子姓朱，其周五（2日）上午7時許從廈門出海，泅泳到約9公里外的金門嚨口海域。朱男約9時許被發現後，海巡署金馬澎分署第12巡防區立即派員攔捕。朱男被攔查後立即量測體溫，未料竟高達攝氏39.1度，以致岸巡人員立即與金門縣衛生局、防檢疫等防疫單位聯合應變，並依中央疫情指揮中心規定程序處置。所幸朱男至樹蔭下休息片刻後，體溫就回復正常。

岸巡隊表示，由於周五氣溫較高，朱男在太陽下曝曬致體溫偏高。朱男體溫恢復正常後，為求謹慎，岸巡隊仍將朱男送至醫院實施快篩，結果為「陰性」，隨後依規定留置隔離14天。

朱男向岸巡隊供稱，從廈門大嶝島出發時，身上僅帶上約百元人民幣，此外也無任何證件、或是指南針等相關儀器，也不清楚是否有迷航。朱男宣稱就是想要來台灣，但未有向岸巡隊表明動機及目的。朱男已被依違反入出國及移民法、國安法，移送金門地檢署偵辦。

（聯合新聞網）