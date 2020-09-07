12港人偷渡被截　葉國謙：一般不會判終身　應由當事人提出見律師

廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」的港人，包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、保釋外出的「香港故事」成員李宇軒。 港區人大代表葉國謙接受《香港01》查詢時表示，該12名港人涉在內地司法管轄區因偷渡被捕，應交由內地法院審訊，在完成審訊和有關刑期後才送回香港，再由香港法院處理他們違反保釋條件及早前被控告的罪行。他強調，即使當事人涉違反《港區國安法》，但由於是香港警方控告，故不會在內地審理相關罪行。 葉國謙又指，港府現時只能一直關注事件，如了解和確認是否有港人被捕，知悉事件後再通知被捕者家人。他稱涉事者家人一般都會隨即到內地了解情況，惟現在受疫情影響，相信較難做到。

+ 3 + 3 + 3

未能見律師 葉國謙：若當事人要求通常會安排

日前有報道指，12名港人偷渡被截獲，目前關押在深圳鹽田看守所，他們的家人委託內地律師到看守所會見，律師帶同家屬委託書申請但不成功。報道引述其中一名律師盧思位稱，當局認為他沒有公證，不能核實委託人即其家屬的真實身分。

葉國謙稱，「點解唔係當事人申請呢？」他指出若當事人要求見律師，當局通常都會安排，一般情況都會有律師協助，但如果這次是由家人委託律師要求接見，可能就如被拒的理由所說，不能核實其家屬的真實身份。

葉國謙指，港府現時只能一直關注事件，如了解和確認是否有港人被捕，知悉事件後再通知被捕者家人。（張浩維攝／資料圖片）

葉國謙：偷渡罪最高刑期一般不超過15年

報道中亦有律師引述看守所公安指，當事人可能不止被控偷渡，更涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」，即「蛇頭」，比原本拘留通知書寫的「偷越國邊境罪」更嚴重。根據內地法律，最高刑期可判終身監禁。葉國謙指，一般偷渡案件都不會判終身監禁，除非在偷渡過程中使他人死亡才有可能判終身，否則最高刑期都不會超過15年。

至於該12名港人的拘留期，葉國謙稱，要視乎案件的複雜程度，如這次偷渡個案，會否涉及「蛇頭」或過程中是否涉販賣等情況，故難以評估實際時間。