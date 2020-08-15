上半年赴台居留港人按年急升1.16倍　台官員：與香港局勢動盪有關

自去年反修例風波以來，香港社會氣氛動盪，大批港人選擇移民到英美等地，而鄰近的台灣亦成為熱門選擇之一。據台灣內政部移民署統計，過去上半年共有3,161名港人獲批居留許可，按年急升1.16倍，大部分以家庭團聚、專業及投資申請在台居留。同期港人赴台定居人數，則按年上升近20%至722人。

近年有不少港人談論、甚至移民台灣，因其門檻及資金要求較歐美為低。（資料圖片）

統計資料顯示，今年1至6月香港居民居留許可人數共3,161人，比去年同期的1,464人增多達116%，平均每月人數由244人增至527人。而今年首半年到台定居的港人，則由去年同期的605人升至722人。

另外，自爆發反修例運動後，去年香港居民居留許可人數高達5,858人，較前年4,148人增加四成，也是台灣移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算以來的最高。中央社引述台灣官員指，相信港人居留、定居人數有增加趨勢，主要與香港局勢動盪有關。

根據台灣「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請到台居留有16種情形，包括直系親屬或配偶在台灣設有戶籍；具有專業能力、並已取得港澳政府執業證書等。台灣法令規定，港人在台灣連續居留滿1年，或連續居留滿2年、每年在台居住270日以上，便可申請定居許可，取得身分證。