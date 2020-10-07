逾半世紀以來首次汛期零颱風　台灣缺水多地下周起夜間減壓供水

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風。 台灣水利署在周三（7日）宣布，桃園、新竹、苗栗及台中供水區，自下周三（14日）起水情燈號將調整為「減壓供水」黃燈，是史上首次在10月亮出黃燈。在黃燈情況下，自來水公司將會在夜間11時至隔天早上5時減實施壓供水，對一般用水戶影響不大，但可減少自來水系統漏水率，預估可省下3%至5%水量。

據台媒引述水利署資料指出，6月至9月台灣西部水庫集水區累計降雨量，只有歷年同期平均值2成至6成。其中，桃園以南至嘉義水庫集水區，降雨量更是歷史有紀錄以來最低。水利署副署長王藝峰亦表示，氣候異常下導致各地水庫蓄水量偏低，特別是石門水庫以南至中部地區，水庫蓄水率只有2成至6成。

石門水庫以南至中部地區，水庫蓄水率只有2成至6成。（中央社）

王藝峰指，水利署自6月及7月起部署應變，辦理區域調度、節水管控等，不過整體水情仍要用最嚴重情境作部署。由於中秋連假期間降雨不如預期，再加上氣象局預測，明年春雨受拉尼娜現象影響可能偏少，故決定自下周三起，桃園、新竹、苗栗及台中供水區，實施夜間減壓供水，水情燈號從「水情提醒」綠燈，調整為「減壓供水」黃燈。

王藝峰稱，其餘地區水情尚屬正常，希望確保民生、產業供水至枯水期結束，也就是在明年5月底時還能保有1個月水量。當局已盤點1250座抗旱水井，也將持續實施區域調度作業、人工增雨作業，至於農業灌溉節水，也有與農委會建立密切平台，隨時檢討因應。

（中央社）