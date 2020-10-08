蔡英文：新南向和印度東進政策相合　阻撓台灣做貢獻不符亞太利益

台灣總統蔡英文10月8日以視訊方式參與台灣智庫台灣亞洲交流基金會舉行之「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」（2020 Yushan Forum：Asian Dialogue for Innovation and Progress）。 蔡致詞表示，台灣反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為，「任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益」。

蔡英文表示，台灣捍衛了民主，克服了接踵而來的安全威脅，也平安度過了經濟挑戰，因有組織效率、尊重專業及果斷領導，終能迅速因應全球環境的快速變遷，台灣善用民主制度、全民健保醫療制度及2003年對抗SARS的經驗，落實完善的政府防疫指揮系統。

蔡英文當地時間10月8日以視頻方式參與台灣智庫台灣亞洲交流基金會舉行之「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」。她稱，她自上任以來，秉持着「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動「新南向政策」，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，共同打造堅韌未來。 （屈彥辰／多維新聞）

針對台灣的防疫措施，蔡英文盛讚其不但超前部署、果決，更重要的是─透明，為區域及國際社會樹立了成功的典範。

蔡英文說，印太各國和台灣在許多方面相輔相成，台灣願意且有能力和亞洲夥伴合作，因此自她上任以來，秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，此亦符合今年玉山論壇的主題「共同打造堅韌未來」。

她強調，新南向政策是台灣的亞洲區域戰略，其目標和理想與「東協印太展望」和印度的東進政策不謀而合，在經濟和社會方面的互補，透過共同合作，可以彼此互惠互利。

蔡英文強調，台灣將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域，反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。她意有所指的表示，「任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。」