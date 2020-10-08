調查指近8成大陸台商未來2年不會繼續投資　或選擇回流

近來兩岸關係緊張，台灣全國工業總會（工總）近日公布調查，顯示有近8成在中國大陸的台商未來兩年不打算繼續投資大陸，或回流台灣。同時，有多達66%的台商對大陸下半年的投資環境感到悲觀。

調查在7月7日至8月25日期間進行，當時正值大陸當局表示已擊退疫情後，共有157家台企接受調查，以中小企業為主。調查顯示，於包括塑橡膠、紡織等在內的傳統產業中，超過9成台商陷入營運衰退，主要是受到海外訂單流失衝擊；資通訊、電子業近7成受挫，主要受到人流與物流滯延衝擊，加上隔離檢疫費時，台籍幹部的往返受到極大困擾。

疫情期間，台灣政府以極高的防疫標準讓滯陸台人返台。（中央社）

與疫情期間相比，約4成台商的產能恢復10%至60%左右，但產能利用率達70%的台企不到一半，更有近一成台商尚處於停工狀態，另有近6成台企在疫情暴發後採取推出如居家上班、減薪和無薪假等多項應急手段。台商又估計疫情衝擊可能持續​​半年。

此外，在中美相爭下，據《日經亞洲評論》報道，台灣科技業者正站在中美新科技冷戰的「斷層線」上，美國在台協會（AIT）正向業者施壓，要求把更多產能加快移出中國大陸，切斷與其的關係；AIT同時向數家台灣頂尖半導體業者說明美國對華為的出口管制禁令和立場，被指「示警」意味濃厚。

（聯合早報）