《紐時》指萊特希澤阻台美貿易談判　台外交部：與美聯繫管道暢通

撰文：屈彥辰
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美國《紐約時報》（New York Times）10月7日報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）為保全中美第一階段貿易協議，近幾個月對中國態度軟化，不願和台灣展開雙邊貿易協定談判，進而造成美台貿易談判（BTA）障礙。
對此，台灣外交部10月8日表示，台灣積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持，台灣經貿部門與美國貿易代表署也有暢通的聯繫管道。
萊特希澤因其批判中國貿易作為的鷹派作風，被認為是美方貿易方面的對中強硬派。然而，中美自今年一月簽署第一階段協議後，萊特希澤反而一改以往作風，不遺餘力捍衛中國，被認為是國會議員與白宮高層推動美台展開雙邊貿易協定談判的障礙。報道指，萊特希澤不願與台灣展開貿易談判更具爭議性，使他遭控和美國國務院、國防部、商務部與白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員作對。
在台灣外交部8日記者會上，台外交部發言人歐江安表示，台美雙邊貿易協定對台灣的經濟及長期戰略發展有重要意涵，是政府當前對外工作重點，外交部因此持續與台灣內部經貿主管部門密切協調合作，積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持。她稱，台灣經貿部門與美國貿易代表署也有暢通的聯繫管道。
歐江安細數， 2019年12月有161位美國聯邦眾議員聯名致函萊特海澤，在今年10月有高達50位美國聯邦參議員也聯名致函萊特海澤，籲請啟動台美BTA談判；而美台商業協會及台北市美國商會也組成「台美BTA聯盟」，在在凸顯簽署台美BTA在美國國會及產業界等均獲得強勁支持。
歐江安強調，台美關係持續升温，台灣政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽籤BTA達成共識，儘速與台灣展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。