《紐時》指萊特希澤阻台美貿易談判　台外交部：與美聯繫管道暢通

美國《紐約時報》（New York Times）10月7日報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）為保全中美第一階段貿易協議，近幾個月對中國態度軟化，不願和台灣展開雙邊貿易協定談判，進而造成美台貿易談判（BTA）障礙。 對此，台灣外交部10月8日表示，台灣積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持，台灣經貿部門與美國貿易代表署也有暢通的聯繫管道。

萊特希澤因其批判中國貿易作為的鷹派作風，被認為是美方貿易方面的對中強硬派。然而，中美自今年一月簽署第一階段協議後，萊特希澤反而一改以往作風，不遺餘力捍衛中國，被認為是國會議員與白宮高層推動美台展開​​雙邊貿易協定談判的障礙。報道指，萊特希澤不願與台灣展開貿易談判更具爭議性，使他遭控和美國國務院、國防部、商務部與白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員作對。

在台灣外交部8日記者會上，台外交部發言人歐江安表示，台美雙邊貿易協定對台灣的經濟及長期戰略發展有重要意涵，是政府當前對外工作重點，外交部因此持續與台灣內部經貿主管部門密切協調合作，積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持。她稱，台灣經貿部門與美國貿易代表署也有暢通的聯繫管道。

歐江安細數， 2019年12月有161位美國聯邦眾議員聯名致函萊特海澤，在今年10月有高達50位美國聯邦參議員也聯名致函萊特海澤，籲請啟動台美BTA談判；而美台商業協會及台北市美國商會也組成「台美BTA聯盟」，在在凸顯簽署台美BTA在美國國會及產業界等均獲得強勁支持。

歐江安強調，台美關係持續升温，台灣政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽籤BTA達成共識，儘速與台灣展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。