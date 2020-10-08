陳同佳案│台陸委會：陳同佳可在台駐港辦事處臨櫃申請赴台簽證

針對陳同佳的投案方式，台陸委會發言人邱垂正呼籲陳同佳應該找回初心，儘速與「單一聯繫窗口」聯繫；他也提到，陳同佳也可直接赴台灣駐港辦事處遞件申請簽證。

邱垂正不斷呼籲陳同佳儘速與單一聯繫窗口聯絡，但也說陳同佳可直接赴台灣駐港辦事處辦理簽證。（楊家鑫 ／多維新聞）

10月8日，台灣陸委會舉行例行記者會。有記者問，陳同佳能否直接前往台灣駐港辦事處臨櫃辦理簽證，或在轉機台灣時突然投案？台陸委會發言人邱垂正指出，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過聯繫窗口聯絡，台方已準備就緒，一切依法處理。

他表示，對於港府或陳嫌代理人各種投案的前提、假設性說法，陸委會沒有進一步說明或評論；只是呼籲犯嫌及港府拿回初心，具體行動，儘速與我窗口聯繫。他並強調，本案的關鍵在於陳嫌真實的投案意願以及港府的責任感。

針對媒體追問陳同佳若不聯繫窗口，直接赴台灣駐港辦臨櫃申請簽證，台方是否受理？邱垂正說，「我們沒有不受理，你可以遞件申請，就會依法處理」，對於任何港人赴辦事處遞件申請，都會給予必要處理，「他也可以去那邊遞件」。

他表示，如果陳同佳要投案，就必須要去辦事處申請簽證，那台方會依相關規定來加以辦理。不過，台方一直強調，過去聯繫窗口就是提供給陳同佳，如果陳要回來投案，這是一個非常清楚的聯繫窗口，如果有投案真實意願的話，應該儘速與窗口聯繫。

邱垂正也說，因為疫情緣故，目前有邊境管制措施，在沒有簽證的情況下，陳嫌不可能以轉機或其他方式來台。

至於雙方有沒有考慮以台港半官方的策協兩會平台協商處理，邱垂正表示，長期以來，台方均透過策進會和協進會的平台，與港方建立制度化的合作機制，並以刑事法律合作為優先，以期解決台港人員交流頻繁所衍生的犯罪問題，避免彼此成為犯罪者逃匿的天堂。