陳同佳案｜潘太促港府放下歧見　與台商討自首安排打破困局

台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，惟台、港政府就自首安排爭拗不斷，台方日前稱與港府「好好的談」，港府則指需要台方確認社陳赴台，才可透過警務合作機制協助實際行程安排。死者潘曉穎的母親今早出席網台節目時表示，希望港、台雙方盡快放下岐見，解決問題，打破困局，讓她的女兒盡快沉冤得雪。

潘太表示，雖然近日本港保安局及台方都有不少說法，但她最質疑陳同佳是否有誠意自首，例如不理解陳同佳一方為何從未到台灣的駐港辦事處與他們溝通。潘太亦對陳同佳一直住在警方的安全屋感到不滿，因為他犯案時已是成年人，而且住安全屋的開支，由市民繳交的稅款支付，令她對此有質疑，「應該堂堂正正出返來」。

事件因為修例演變成全港的社會事件，潘太指自己對這發展始料未及，她只能說，對事件發展至此感到無奈及無助。潘太憶述，自己一開始找民建聯協助，是因為作為母親只希望盡快處理事件，所以找議員幫忙，並在朋友介紹下找了「某政黨」幫忙，期間自己亦一直努力寫信，強調自己不懂政治及法律，後來是聽聞有草案可以協助，就到了現場出席支持修例的記者會。

黃國桐指港府掌握陳同佳案證據重要 促考慮交台

律師黃國桐出席同一節目時，反問港府為何不體諒潘太心情，由執法部門提供資料給台方。他指，在法律觀點上，行兇者有多大程度故意作出該行為很重要，因為如果行兇者沒有想過行為的後果，在台灣只屬過失致死，那只是兩年（應為五年）監禁，如果激於義憤而殺人，亦只會被判監七年。

他指，港府明知相關資訊、證據重要，而陳同佳在其律師協助下，亦應該掌握這些關鍵，故促請港府考慮將有關資料交給潘媽媽，帶到台灣的地檢署讓台方使用。潘媽媽指，她應可以在警方手上取回女兒的手機、片段及相關通話卡。