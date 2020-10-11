新冠肺炎｜台規劃開放首波「旅遊泡泡」　免隔離但需提供檢疫證明

新冠肺炎疫情令全球各地區旅遊出入境喊停，旅遊市場一片黯淡，而台灣也早已暫緩所有境外旅客入境。據台灣《中央社》報道，台灣正規劃開放首波「旅遊泡泡」，將以團體行程為主，不開放自由行，且參與旅客必須提供PCR檢驗陰性證明。

台灣觀光局指出，首波旅遊泡泡涵蓋的名單還未確定，但日前已與西太平洋島國帕勞（台灣稱帛琉）開會協商，帕勞最有機會成為台灣首個旅遊泡泡國家。至於關島等其他國家和地區，則都還在洽談階段。

帕勞是世界著名潛水勝地之一，每年均吸引大量遊客到訪。（視覺中國）

根據了解，台灣與帕勞研擬旅遊泡泡的實施措施為，雙方入境都不需隔離措施，互相開放邊境，但需要提供檢疫證明；旅遊泡泡以團對團為主，由旅行社出團，行程中不得有自由時間；旅遊泡泡上路之前，必須由旅行社等成立先發團，到當地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。此外也會要求需有醫療保險，以因應突發狀況。民航局也會配合相關旅遊泡泡的航線復航等規劃。

帕勞是台灣的邦交國，2018年，帕勞政府表明立場不會屈服於壓力與台灣斷交，結果招來大陸反制，被實施旅遊禁令，赴當地大陸遊客急跌。受此影響，帛琉太平洋航空也全面取消大陸航線，以減少虧損。台灣外交部隨後則決定加開往返帕勞的航班，倡導民眾到帕勞旅遊。

（綜合報道）