人民日報：國民黨倘改名「去中」成真　將「自廢武功」

台灣立法院國民黨黨團總召林為洲日前提議，國民黨應對考慮把「中國國民黨」的名字中的「中國」拿掉。此事引發國民黨「去中」議論，黨主席江啟臣則強調改名議題不在議程中。 對此，大陸《人民日報》海外版周二（13日）發表評論文章，指改名動議生動詮釋了何為「親者痛仇者快」，顯示在選票面前，國民黨內一些人真的亂了方寸。如成真，則國民黨不但是「自廢武功」，誠如支持者所說，連存在的意義都成了問題。

文章指出，每逢選舉失利，國民黨內總有聲音認為是輸在「不夠綠」，應向民進黨靠攏，最好改名為「台灣國民黨」。然而，該思路不但是開錯藥方抓錯藥，而且是如假包換的毒藥，救不了命不說，還會讓國民黨自毀基業，喪失根本，徹底失去與民進黨爭長短的資格。

該文又舉例，馬英九以九二共識和支持兩岸和平發展路線任職總統8年，韓國瑜高喊「台獨比梅毒還可怕」卻高票當選高雄市長，反問「『去中國』與勝選有正向關聯嗎？」

文章續稱，國民黨選舉失利恰恰是因為憂讒畏譏、意志消沉，不能堅持該堅持的正確理念，無法在核心論述上抗衡民進黨，而非守著「中國」；能夠處理兩岸關係是國民黨曾經的最大優勢所在，為台海和平和兩岸交流提供助力亦為其最大的價值所在，堅持一個中國和兩岸統一是其傳承根基和黨魂黨魄所在，國民黨如割裂了這些便會失去核心競爭力，成為無根浮萍和行屍走肉。

該文進一步認為，當民進黨修改課綱、滲透高校、限制兩岸交流，甚至煽動兩岸仇恨、對立及把大陸惠台政策污名化時，國民黨應該反思自己是否起到了應有的製衡作用；並稱台灣政治版圖本來藍大於綠，原本形勢大好的國民黨卻打爛一手好牌，強調無力捍衛正確的理念，只會拿香跟拜民進黨才是國民黨的真正敗因，無論何時，國民黨都不能為了選票而妥協變節。

（人民日報海外版）