蔡英文：香港情勢令人扼腕　台灣站上捍衛民主前線

台灣總統蔡英文於捷克時間10月12日下午，應「公元兩千論壇基金會」邀請，於「公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說。她表示，正值全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情，併力阻經濟衰退之時，看到了擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序，引發邊界衝突，並罔顧自由人權，「最令人扼腕的例子就是香港情勢，這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線」，因此，台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。

蔡英文稱，2020年全球各國都投入忙大的資源和能量以對抗疫情，併力阻經濟衰退，「然而，有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由」，看到了擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序，引發邊界衝突，並罔顧自由人權；最令人扼腕的例子就是香港情勢，這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線，為此，台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。

蔡英文強調，台灣和捷克是共享價值的合作伙伴，彼此篤信自由、平等、透明、人權及善治，政治發展軌迹相似，人民都勇敢堅韌，力抗集權暴行，先人們也都勇於渴慕追求民主正義，對後代深具啟發。

蔡英文說， 2020年，捷克參議院議長韋德齊率團訪台，用中文宣吿「他是台灣人」，不僅感動了台灣人民，也激勵台灣無畏對岸中共政權的恫嚇和挑戰。蔡英文還說，捷克訪團的來訪，讓台灣知道自己並不孤單，打造未來時，民主夥伴的支持，讓台灣信心倍增。