國台辦再評蔡英文雙十講話：「調子放軟」是精心設計的政治語言

國務院台灣事務辦公室周三（14日）舉行例行新聞發布會，有記者提問稱，部分傳媒解讀台灣總統蔡英文上周六（10日）的「雙十」講話是其就任以來最「軟」的一次。此外，台灣外交部長吳釗燮日前表示，台灣不會尋求與美國全面建交，兩岸發生衝突時，台灣不會依靠美國干預。大陸會視這些表態為善意嗎？ 對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，所謂的「調子放軟」、「語氣趨緩」只是精心設計的政治語言，實際上仍然延續了對抗思維和敵對意識，是在鼓吹謀「獨」言論。

蔡英文在「雙十」講話中稱，台方願在符合對等尊嚴的原則下與大陸共同促成有意義的對話。（中央社）

蔡英文在「雙十」講話中指出，兩岸現階段當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。她強調，只要大陸有心化解對立，改善雙方關係，台方願在符合對等尊嚴的原則下共同促成有意義的對話，這是台灣人民的主張，亦是朝野的共識。

針對蔡英文的講話。朱鳳蓮強調，只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸才能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。她還說，「台獨」是歷史逆流，是走不通的絕路，只能給台灣帶來不可承受的風險，給2300萬台灣民眾帶來深重災難。

（綜合報道）