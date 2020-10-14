蔡英文：將台灣打造成亞洲綠能中心　5年後產值達萬億台幣

台灣總統蔡英文今日（14日）表示，台灣再生能源具體的初步成果已經展現，預計到2025年可以創造1萬億元（新台幣．下同．約合2696億港元）投資額、1.2萬億元產值及2萬個工作機會，未來台灣政府將把握發展策略，打造台灣成為「亞洲綠能發展中心」。

蔡英文14日上午出席「2020台灣國際智慧能源周開幕典禮」，她致詞時指出，台灣的再生能源在4年間有飛躍性發展，而台灣也已經成為國際再生能源投資的重要熱點；綠能發展是「五加二產業創新計劃」和六大核心戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標。

蔡英文（中）出席「2020台灣國際智慧能源周開幕典禮」，她致詞時指出，在這4年間，台灣的再生能源有了飛躍性的發展。（台灣總統府）

蔡英文說，2019年台灣第一座離岸風場已經在苗栗外海正式商轉，預計還有14座風場陸續完工；2019年開始商轉的風場，也吸引日本跟韓國的團隊赴台灣取經，這顯示台灣目前在離岸風電的發展，已經在亞洲居於領先的地位。

蔡英文表示，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、臉書的綠電供應鏈，繼續把握台灣在國際供應鏈中的關鍵地位，同時台灣也要利用半導體的優勢，通過人工智能及5G的技術應用，加速推動智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。

蔡英文並歡迎國際夥伴善用台灣在亞太地區的能源戰略地位，和台灣共同合作切入國際綠能市場，「一起打綠能的國際盃」。