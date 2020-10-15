台外交部：大陸政府長年迫害人權　無資格領導人權議題

聯合國人權理事會（UNHRC）10月13日改選部分席次，中俄等國皆獲選，美國對此痛批理事會擁抱獨裁政權，國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）則批評是「讓一群縱火犯進入消防隊」。 台外交部發言人歐江安周四（15日）表示，對中國大陸再度獲選感到遺憾，又指中國並無資格在人權議題上扮演領導角色。

台外交部發言人歐江安。 （屈彥辰／多維新聞）

UNHRC共有47席，成員國組成由聯合國大會193個國家投票選出，UNHRC改選其中15席，當選國任期三年，從2021年1月1日起算任期，獲選國家包括中國、俄羅斯、象牙海岸、加彭、馬拉維、古巴、玻利維亞、烏茲別克、法國、英國、塞內加爾、尼泊爾、巴基斯坦、烏克蘭和墨西哥。

聯合國觀察對此說，由於中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦及烏茲別克等國獲選，理事會未達自由民主基本標準的成員國比例，將從目前的51%提高至60%，「簡直是讓一群縱火犯進入消防隊」。

台外交部發言人歐江安周四（15日）稱，對中國在UNHRC改選成員時再度獲選感到遺憾。她表示，中國大陸政府長年迫害人權，受到民主國家及國際輿論的強烈批判，光是今年9月至今，即已有七位聯合國人權特別報吿員在「聯合國人權高專署」（OHCHR）網站公開他們致中國政府關切中國港版國安法違反國際人權法的聯名信函；321個國際人權團體聯署致函聯合國秘書長等聯合國高層官員，呼籲就中國人權成立國際人權監察機制；39國在聯合國大會第三委員會發言敦促改善新疆及香港人權。她強調，這些事實充分說明，中國並無資格在人權議題上扮演領導角色。

歐江安表示，聯合國人權理事會的宗旨為促進和強化全球的人權保護工作，解決造成侵犯人權的情形並提出建議，另也就所有需要關注的人權問題進行討論。她稱，外交部期許該理事會的所有成員都能善盡職責，並從保障自身國內人權開始，充分尊重並保障言論自由、宗教自由及集會自由，外交部也籲請聯合國所有會員國及國際社會密切關注並持續審視中國在人權理事會的相關作為，切勿任由中國藉由擔任人權理事會成員，進一步損害人權的普世價值。

聯合國日前選出人權理事會新一屆成員後，中國常駐聯合國代表團表示，中國一貫高度重視促進和保護人權，中國特色人權發展道路取得巨大成就。中國四次擔任人權理事會成員，將以此為契機，繼續支持多邊主義，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，深入參與人權理事會工作，推進國際人權交流與合作，反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法，為推動國際人權事業健康發展做出更大貢獻。