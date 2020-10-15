登台僅一年　「淘寶台灣」宣布關閉主要功能　年底正式結束營運

英商克雷達投資有限公司去年獲阿里巴巴集團授權，在台經營電商平台「淘寶台灣」，惟早前被當局認定未依中資來台投資相關規定申請許可，限於在6個月內撤回投資或改正。 克雷達台灣分公司周四（15日）上午發聲明，宣布於今年12月31日23時59分，正式停止在台灣的營運，而淘寶台灣周四上午11時起，關閉下單等多項主要功能。

聲明提到，經慎重諸多評估後，公司考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議將停止克雷達在台灣的營運。淘寶台灣自周四上午11時起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

淘寶台灣去年10月才宣布盛大登台，惟僅一年便宣布結束營運。（聯合報）

聲明續指，公司深刻理解該艱難決定，令所有消費者、賣家、聯盟夥伴及公司同仁們失望，公司為此致上最深的歉意，並將盡一切努力，妥善處理後續各項事宜，保障各方權益。

就員工去向方面，聲明指克雷達為感謝全體員工一路的支持與貢獻，已規劃妥善的合意離職補償方案，並會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金；公司期望員工權益透過方案得以保障，員工亦能在後續求職期間，穩定維持家庭生計。另外，公司也會妥善協助員工後續就業，提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，並與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享相關職缺。

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）突然宣布年底正式結束營運。（克雷達台灣分公司供圖）

（綜合報道）